Maida (Drus): Per le “Raccomandate’’ il problema resta…

Quando le denunce sono circostanziate e i disagi si ripercuotono sui cittadini, con spese aggiuntive evidenti e allora non c’è che da apprezzare, che arrivino le risposte. Anche se il problema resta, soprattutto nel Materano. E’ in sintesi il commento di Vincenzo Maida ( Centro studio jonico Drus), che aveva sollevato la questione. La Regione, con una nota, ha precisato i termini della questione sui rapporti con la concessionaria di notifica degli atti, a mezzo raccomandata, ammettendo che non c’è la copertura in tutti i Comuni. Da qui la sollecitazione a garantire quello facevano le vecchie Poste…Ma serve una posta per coprire i vuoti segnalati. Che serva un’altra raccomandata? E se qualcuno non la ritira ? Vincenzo ti toccherà scrivere di nuovo…



DISSERVIZIO PER IL RITIRO DELLE RACCOMANDATE PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI BOLLI AUTO: LA NOTA DELL’UFFICIO STAMPA DELLA REGIONE BASILICATA.

Nel prendere atto della puntuale precisazione dei colleghi dell’Ufficio Stampa della Regione Basilicata, in merito all’affidamento a SAILPOST del servizio di consegna ai cittadini delle raccomandate per gli accertamenti dei pagamenti dei bolli auto, si fa presente che l’obbiettivo, centrato, della precedente riflessione era unicamente quello di porre il problema che sta registrando un coro di protesta dei cittadini lucani.

La stessa nota dell’Ufficio Stampa della Regione conferma che i punti di ritiro delle raccomandate “dell’Ufficio ragioneria e Fiscalità generale della Regione Basilicata” sono limitati a pochi comuni, tra cui Montescaglioso per la provincia di Matera.

A tal proposito si porta a conoscenza che nella determina della Segreteria Generale dell’ACI n. 3843 del 26/05/2022 è scritto testualmente che:” l’ aggiudicataria Società Sailpost SpA in sede di offerta ha garantito la completa copertura diretta dei CAP della Regione Basilicata”. Cioè di tutti i comuni, ma per copertura diretta cosa si intende? Sicuramente non è una “copertura” adeguata e soddisfacente quella di chiedere a migliaia di cittadini, in caso di mancata consegna, di doversi recare in altri comuni lontani, dove è presente un punto di giacenza, per il ritiro di una raccomandata che non gli stata consegnata perché assente dalla sua abitazione.

Il problema è ancora più grave in una regione con un’alta percentuale di popolazione anziana, con una densità demografica tra le più basse d’Italia, circa 63 abitanti per kmq, ma molto estesa territorialmente.

L’auspicio è che la Regione, che non può e non deve chiamarsi fuori, intervenga insieme all’ACI, affinché venga prontamente ripristinato un adeguato servizio, come quello che garantiva Poste Italiane.

Siamo certi che gli amministratori regionali si faranno carico del problema fino alla sua soluzione.

Vincenzo Maida

Centro Studi Jonico DRUS