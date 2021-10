“Ma bisogna aspettare un nuovo assassinio Matteotti, per capire e reagire a questo rigurgito fascista?” E’ una frase riportata in uno degli interventi (Giovanni Caserta) che questa mattina si sono susseguiti nel sit in che si è svolto (come in tutta Italia), prima all’interno e poi all’esterno (nonostante la pioggia scrosciante) della sede della Camera del Lavoro di Matera. Una frase che costringe ad un drammatico tuffo all’indietro quando proprio per una sottovalutazione del fascismo allora emergente l’Italia si ritrovò tuffata nel ventennio nero.

Quella di stamattina è solo una prima reazione di vicinanza e di consapevolezza della gravità di questo attacco portato al cuore del mondo del lavoro, ricordando che quella sede di Corso Italia a Roma prima che diventasse la sede della sola CGIL è stata la sede del sindacalismo italiano tout court.

Nella saletta delle riunioni c’è stato un primo intervento del segretario Eustachio Nicoletti (che ha stigmatizzato la gravità dell’accaduto e ringraziato per la solidarietà che sta giungendo da più parti) a cui è seguito in video l’intervento che Landini stava facendo in diretta dinanzi alla sede romana del sindacato.

La manifestazione è quindi proseguita, per problemi di spazio, all’esterno nonostante la pioggia battente dove si sono succeduti numerosi interventi (Giuseppe Bollettino, Roberto Cifarelli, Angelo Bianchi, Giovanni Caserta, Salvatore Adduce, Pasquale Doria, Leo Montemurro, Raffaele Tantone, Giuseppe Lacicerchia, Luigi Gravela e altri) tutti tesi a sottolineare la gravità del momento e l’esigenza di rinforzare il comune denominatore della democrazia italiana che è (come scritto in Costituzione) antifascista. Altre iniziative sono state preannunciate sul territorio.

Ma la madre degli appuntamenti è ora per sabato prossimo, alla manifestazione che è stata indetta a Roma alle tre sigle sindacali ma a cui sono state invitate tutte le organizzazioni che si richiamano ai valori fondanti della nostra Repubblica e della Costituzione senza se e senza ma.

Una manifestazione che ha significativamente il titolo “Mai più fascismi” e che si preannuncia essere un momento altamente simbolico ed importante in quanto punta a determinare una forte spinta per una svolta nella percezione della situazione e una richiesta di applicazione severa delle norme che vietano l’apologia del fascismo e lo scioglimento delle organizzazioni che ad esso apertamente si richiamano.