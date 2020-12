Ecco a seguire i “dati estratti il 06.12.2020,dalla piattaforma Covid-19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata. Report dati processati il 05 dicembre 2020.”

Da essi rileviamo che sui 1.361 tamponi di giornata (sempre in calo, meno di ieri -1.412- sempre inferiori ai 2.585 di martedì 24 novembre e ancora lontani ai promessi 3000 giornalieri di Bardi), i positivi totali riscontrati sono stati 86 che, al netto di 5 non residenti, riducono a 81 i postivi residenti, con una incidenza dei postivi sui tamponi effettuati che è al 6,32% -mai così basso- di molto inferiore a quello di ieri che è stato del 10,27% ed anche a quello nazionale che è del 10,70%.

Scendono in modo significativo i ricoveri totali (da 153 a 137) ed di poco quelli in terapia intensiva da 19 a 18. Sempre alto il numero dei guariti che sono 119, mentre sono 6, purtroppo, i decessi.

Ricoverati N. 137

A.O.R. San Carlo Potenza

M.I. n. 36

Pneumo n. 24

M.U. n. 13

T.I. n. 09

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

M.I. n. 38

Pneumo n.08

T.I. n. 09

DECEDUTI n. 6 con residenza:

• Ferrandina

• Lavello

• Potenza

• Rionero in Vulture

• Rotonda

• Venosa

POSITIVI TOTALI N. 86

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

N. Regione

5 Puglia

Residenti: n. 81

N. Comune

4 Acerenza

1 Barile

1 Bernalda

1 Castelmezzano

1 Ferrandina

1 Gallicchio

1 Grassano

5 Lagonegro

2 Laurìa

5 Lavello

2 Matera

8 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

2 Oppido

2 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

7 Policoro

12 Potenza (n. 1 positivo in isolamento a Cancellara)

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

4 Ripacandida

1 Ruoti

2 Sant’Arcangelo

2 Sarconi (n. 1 positivo in isolamento a Moliterno)

2 Scanzano Jonico

2 Stigliano

2 Tito

1 Tricarico

1 Venosa

2 Viggiano

Guariti Residenti n. 119

1 Anzi (domiciliato a Calvello)

1 Balvano (domiciliato a Potenza)

3 Barile

7 Calvello

1 Castronuovo Sant’Andrea

2 Chiaromonte

9 Episcopia

1 Filiano

1 Irsina

1 Lagonegro

2 Laurìa

3 Marsicovetere (domiciliati a Potenza)

18 Melfi

1 Montemilone

5 Potenza (n. 1 domiciliato a Melfi)

7 Rionero in Vulture

8 Ruoti

6 San Costantino Albanese

4 San Fele

8 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

3 Senise

15 Terranova di Pollino

1 Tricarico

1 Trivigno

3 Venosa

6 Viggianello

CASI ATTUALI totali positivi N. 6.167