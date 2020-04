Le belle giornate sono lì che invitano a scendere in cortile e nei prati per giocare, ma quel virus a corona, quasi fosse un principino, impedisce ai piccoli di farlo. E vederli o sentirli ristretti tra le mura domestiche con un programma giornaliero sempre uguale, tra lezioni a distanza, colazione, tv e qualche gioco, ma senza stare con altri coetanei, è una sofferenza che prende tutti. Ma è così . Con quell’invito obbligato a stare a casa, interrotto dall’ora d’aria sulla quale il Governo sta discutendo. Ancora un po’ pazienza a quanto pare e forse dal 4 maggio qualcosa potrebbe cambiare. Nel frattempo ci sono gli amici della Polizia e della Polizia postale in particolare, madri e padri di famiglia anche loro, che hanno figli o nipoti, che invitano a giocare sul loro sito web, al link https://www.poliziadistato.it/articolo/4575e836ff7bd653857555505. Ogni giorno l’agente Lisa apre la ludoteca virtuale e invita i bimbi a giocare con i supereroi Vis, Musa e Lampo e con un concorso settimanale che premia i migliori disegni.E poi gli spazi dedicati agli animali, alle favole, alle magie del mago Pino e l’invito a colorare. Una bella iniziativa anche perchè i genitori sanno che i poliziotti ci sono sempre e hanno tante informazioni e consigli utili per stare sicuri: dal web al quel virus a corona che impedisce ai piccoli di uscire e divertirsi. Un po’ di pazienza. La sicurezza prima di tutto.



Nasce “Gioca con la Polizia!” dal sito www.poliziadistato.it

Su questo sito è stata realizzata una sezione speciale: Gioca con la Polizia!

Appuntamenti quotidiani accompagneranno i pomeriggi dei ragazzi e dei più piccoli, con la guida dei loro genitori, che in questo periodo di emergenza #Covid19 passano i loro giorni a casa. Una serie di attività dedicate ai piccoli amici della Polizia di Stato con l’intenzione di proporre materiale di intrattenimento che sia divertente e utile ad affrontare argomenti importanti. Si parlerà di rispetto delle regole, amicizia, solidarietà, internet, sicurezza e molto altro ancora. I protagonisti saranno i super eroi della legalità Vis, Musa e Lampo, già noti a molti ragazzi grazie all’iniziativa “Il mio diario”, giunta ormai alla sesta edizione. Ogni domenica sarà proposta una breve storia con sei vignette che metteranno alla prova l’arguzia dei piccoli investigatori e sarà proposto un semplice elaborato: un disegno, una letterina, un collage.



Tutti possono partecipare inviando una foto del loro lavoro alla mail andratuttobene@poliziadistato.it I lavori più belli della settimana saranno pubblicati ogni sabato nella sezione: “Scopriamo chi ha vinto questa settimana!”.

Ogni giorno sul suo profilo Facebook, Agente Lisa pubblicherà le vignette con le storie di Vis, Musa e Lampo nella loro quotidianità.

Come trascorrono il tempo tra telefonate con gli amici, giochi creativi, piccoli lavori domestici e tanto buon umore per affrontare questo periodo a casa. Le vignette saranno raccolte anche nella sezione “Ogni giorno insieme a…Vis Musa e Lampo” e tutti potranno seguire le loro storie, trovando nuove idee per le loro giornate. Nell’area “Coloriamo insieme!” tanti disegni da colorare a mano o direttamente sullo schermo del tablet e dello smartphone, proposti di settimana in settimana per non annoiarsi e lavorare di fantasia.

Con “Scopri le magie del MagoPino” saranno proposti video divertenti del poliziotto prestigiatore, mentre nella sezione “Ti racconto una favola” troverete fiabe per i più piccoli.

La videochiamata della domenica con gli amici della Polizia di Stato

Coloriamo insieme!



Le vignette del giorno



Ti racconto una favola



I vincitori della settimana



Amici a 4 zampe