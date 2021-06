Leggende, credenze e altro ancora a Colobraro ( Matera), per la ” Notte dei rituali magici” che ha fatto della sua nomea tra magia, mistero, malocchio e buona sorte un punto di forza di promozione turistica che vanta tanti tentativi di imitazione. Ma il dinamico sindaco Andrea Bernardo,abituato a lavorare con umiltà e sacrifici e a coinvolgere tutte le risorse del territorio, tira dritto affidandosi alla concretezza di un brand che affida alle giovani generazioni e agli effetti positivi di un abitino che porta sempre con sè, dopo le difficoltà e le restrizioni dell’anno da confinamento domiciliare pandemico da virus a corona.



E così , domani, domenica 20 giugno ritorna a Colobraro ( Matera), ” la notte dei rituali magici”, caratterizzata da attività di animazione culturale e da percorsi emozionali. Dalle 18 alle 24, sono attesi i turisti – e nel rispetto dei protocolli di prevenzione anticovid- per immergersi nelle atmosfere di una serata che segna il cambio delle stagioni e apre lo scrigno del mistero, della curiosità e della magia delle notti di mezza estate.E’ una notte particolare del solstizio d’estate, prossima a quella di San Giovanni, in cui la tenebre cedono lentamente il passo alla luce e aprono le porte a mondi e presenze soprannaturali. Vi intriga?…



Ce ne siamo occupati lo scorso anno e prima ancora in un evento particolare in occasione nel 2019, con una notte bianca della magia nel corso dell’evento ” Capitale europea della cultura per un giorno”. E la cosa colpì per la coincidenza ancestrale, rituale, culturale e ambientale di due notti, quella della solstizio d’estate e di san Giovanni che coincidevano. Abbiamo stralciato un passaggio, dal sito della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” che sintetizza concetti e coincidenze e se volete giocatevi i numeri della fortuna…Nella locandina sono indicati gli orari 19:17 e le 21:17. Ambate da non perdere.

”…La notte di San Giovanni, la notte del solstizio d’estate, in cui la notte cede il passo al giorno e spalanca le porte a mondi e presenze soprannaturali.Le leggende narrano che è in questa notte che masciare e streghe, asservite a Erodiade, si riunivano intorno ad un grande albero di noce per danzare e per preparare il nocino, un liquore considerato terapeutico.Il fuoco, simbolo del sole, e l’acqua, “la rugiada degli dei”, sono i due elementi che tengono uniti danze e canti rituali: sono questi i due elementi invocati per tenere lontane le avversità e incrementare le energie positive, la fortuna e l’amore, sono questi i due elementi con cui il Battista praticava il battesimo”



Accadeva due anni fa. Poi la prima edizione della ” Notte dei rituali magici” E ora la seconda.



Nel programma sono previsti un percorso emozionale all’interno dell’affascinante Convento dei Francescani e del Chiostro , la visita allo ”Scrigno di Rituali e Conoscenze” e al museo antropologico della magia, il concerto di Musica etno-popolare con danze e ballate di masciare, fattucchiere e streghette e la rappresentazione teatrale “La Notte Magica di San Giovanni” . Tutti al lavoro per un esordio che fa ben sperare tra fiducia e voglia di fare. Il sindaco Andrea Bernardo continua a lavorare e a scrutare l’orizzonte, visto il paesaggio mozzafiato che si ammira dai diversi versanti del paese.” Ripartiamo con una notte piena di significati e di fiducia, dopo la nottata dell’anno da covid -ha detto il sindaco Andrea Bernardo. Fiducia e tanto senso di responsabilità. Si riparte dopo la esperienza positiva dello scorso anno che ha segnato l’avvio della stagione turistica. Portiamo avanti il nostro punto di forza, con una offerta che punta alla valorizzazione delle tradizioni popolari e di un luogo suggestivo, dove mistero e magia, ci accompagneranno per tutta l’estate”. Annotate e prenotate. Le notti d’estate a quel paese vi attendono. E passaparola…