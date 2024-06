Maggiore videosorveglianza per l’area metapontina

“134 telecamere per lettura della targa e 7 per la rilevazione di fumi e incendi con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di presidio e controllo del territorio in aree strategiche per lo sviluppo.” Sono i numeri del progetto di videosorveglianza pubblica -si legge in una nota- “predisposto da Eustachio Santarsia su incarico della Provincia di Matera, presentato stamane nella sala consiliare di via Ridola, ospiti il Prefetto Stefano Gambacurta, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza e Autorità di Gestione dei fondi PON, Cristina Favilli, Prefetto di Matera, il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, e il progettista, insieme alle massime autorità militari della provincia, ai membri del Consiglio provinciale e ai sindaci dei Comuni interessati: Bernalda (che avrà 30 telecamere), Montalbano Jonico (14), Nova Siri (17), Pisticci (27), Policoro (22), Rotondella (9) e Scanzano Jonico (15). Il progetto, costato circa 650mila euro, è stato finanziato dal Ministero dell’Interno con i fondi POC Legalità 2014-20.”

“Il sistema – ha spiegato Marrese – è finalizzato ad implementare i livelli di sicurezza nell’area del Metapontino, è integrato con il Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) della Polizia di Stato, e rappresenta un unicum in Italia investendo una larga fascia territoriale che interessa più Comuni. Ha come fine la prevenzione e la repressione di attività illecite attraverso la visione e la registrazione delle immagini prodotte dalle telecamere da parte degli organi di Polizia. E’ un importante risultato per la Provincia di Matera e i Comuni interessati oltre che un primo passo verso una maggiore sicurezza dei territori: le telecamere contribuiranno a fare prevenzione e a dare manforte alle forze dell’ordine contro i furti nelle campagne e nella abitazioni. Non sarà l’unico progetto perché prevediamo la videosorveglianza anche in altre aree del territorio ma, per intanto, oggi riusciamo condividere con tutti i presenti questo grande risultato: ci eravamo impegnati in tale direzione e possiamo dire di aver mantenuto l’impegno”.

Il progettista, Eustachio Santarsia, ha spiegato che “le 134 telecamere, tramite i server collocati nei comandi di Polizia Locale e quello collocato presso la Questura di Matera, sono in grado di trasmettere le immagini acquisite e, laddove fosse richiesto, il software è in grado di fornire alle forze dell’ordine un allert al transito di determinati veicoli che risultino segnalati”.

Il Prefetto di Matera, S.E. Cristina Favilli, si è detta “soddisfatta per la presentazione di questo progetto perché aumenta le capacità di risposta e di analisi in tema di sicurezza e diffonde un clima di maggiore tranquillità tra i cittadini tenuto conto che determinate aree sono presidiate con mezzi tecnologici più efficaci e moderni. Tutto questo consente anche a noi di pensare a un approccio di sicurezza più integrato su tutto il territorio della provincia”.

Il vice direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Stefano Gambacurta, ha ricordato che i “vantaggi di questo progetto sono multilivello, dal contribuire a rendere più sicura un’arteria fondamentale non solo per la Basilicata, come la SS 106 Jonica, a quello rappresentato dal fatto di creare un clima più diffuso di legalità che, a macchia d’olio, deve estendersi anche ad altre zone. Ma c’è di più, perché gestire un progetto europeo di questa portata contribuisce a creare nuove capacità amministrative con la possibilità di sfruttarle anche per perseguire altre possibilità che contribuiscano allo sviluppo di questa magnifica regione”.

