Maggio di Accettura, il ”matrimonio” 2022 esalta la Festa

Due anni di attesa e alla fine, dopo le restrizioni della pandemia da virus a corona covid 19, Accettura, comune della montagna materana, ha potuto celebrare la festa patronale in onore di San Giuliano nel solco della tradizione. E l’evento. un rito arboreo che affonda le radici in culture e comunità del passato, ha richiamato compaesani anche da fuori regione, oltre a turisti, che non sono voluti mancare al grande ritorno con la scelta del maggio nel bosco di Montepiano, in aprile, e poi il taglio della pianta giovedì 26 maggio. Domenica 5 giugno il taglio della Cima nella foresta di Gallipoli Cognato e il trasporto del maggio in paese. Seguito dall’arrivo della cima.



Una fatica – come riportano le immagini scattate da Gaetano Plasmati, ormai un veterano del Maggio accetturese- ma anche una festa con i buoi che trascinano a valle gli alberi, mentre gli uomini sovrintendono alla operazioni, dissetandosi con buon vino a volontà e i prodotti tipici della buona tavola accetturese.



Vigilia di lunedi 6 con i preparativi del maggio, la processione del mattino per i Santi Pietro e Paolo e in serata per San Giulianicchio, fuochi pirotecnici e musica come ogni sera. E si arriva a Martedì 7 giugno con l’innesto della Cima al Maggio, la processione di San Giuliano e l’alzata e scalata del Maggio. Una lunga giornata conclusa dalla musica, dall’estrazione dei premi per la lotteria e dallo spettacolo di fuochi pirotecnici.



Ultimo atto domenica 19 giugno con l’abbattimento del Maggio. Una festa e un rito dal fascino particolare, con uomo e natura che celebrano un rapporto e una armonia senza tempo. E l’anno prossimo, se non ci siete mai stati, o mancate da tempo. Beh è la volta buona per visitare l’accogliente Accettura e partecipare ai riti del Maggio.