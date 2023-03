Maestro Lacava, ancora una volta grazie…

…per quanto continua a fare per i ragazzi delle scuole dell’obbligo, ma anche per anziani e migranti dei piccolo centri della Basilicata che ricevono un libro da leggere,commentare, da un maestro della scuola del passato come Antonio ” Tonino” Lacava. Maestro, per la verità è Commendatore della Repubblica, e il presidente Sergio Mattarella ha voluto incontrato lunedì scorso durante la visita a Potenza, per i 40 anni dell’Università della Basilicata. Un incontro cordiale e all’insegna dell’umiltà e della riconoscenza per quanto quella piccola biblioteca viaggiante su tre ruote continua a fare: da Spinoso a Sarconi, tra letture e le tante cose buone, a cominciare dall’accoglienza, delle nostre piccole comunità che soffrono il dramma dello spopolamento e del taglio dei servizi



LA NOTIZIA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita lunedì 6 marzo a Potenza per l’inaugurazione dell’anno accademico, al termine della manifestazione e prima di far ritorno a Roma, ha voluto incontrare, in forma riservata, il maestro Antonio La Cava, chiedendogli notizie sull’attività del Bibliomotocarro.

Ricordiamo che quattro anni or sono, e precisamente il 5 marzo del 2019, il maestro La Cava venne insignito dell’Alta Onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.

Al termine del breve incontro, il Presidente Mattarella ha salutato cordialmente il maestro e bibliotecario di strada, visibilmente emozionato.

maestro La Cava

Il Bibliomotocarro