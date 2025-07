Madonnari a Matera ‘’spazio’’ ai giovani

La strada? Magari. Ma via XX Settembre ha tanti limiti sul piano logistico e della fruizione in occasione della Festa della Bruna, che il 2 luglio finisce con il cancellare le opere degli artisti di strada per il passaggio delle processioni di Mezzogiorno e della Sera, oltre che di mezzi e persone. E allora non sarebbe male dedicare, per esempio i portici del Palazzo dell’Annunziata. Non sarebbe male pensarci per il 2026. Ci sono i ragazzi del Liceo artistico che in passato hanno fatto cose egregie e quest’anno è giunto anche un giovane di Milano che ha lasciato sul selciato la firma Giova La-Crema per saperne di più sul canale social Instagram