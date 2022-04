Non è la prima volta che ne parliamo e Matera, città della cultura e del turismo mordi e fuggi o quasi, come accade da tempo a Venezia, Firenze o SanMarino, deve fare i conti con la concorrenza al massimo ribasso … Quella di prodotti e manufatti della filiera dei ‘souvenirs” ( parola francese che significa oggetti ricordo) che impediscono all’artigianato artistico locale di avere un mercato. Il turista attento, che punta su identità e qualità, non si fa ingannare e sa quanto costa e cosa vale un manufatto artigianale. Ma il resto…pensa alla tasca e compra ”ricordi” che valgono pochi euro. Antonio Serravezza, giramondo che scuote il capo quando le cose non vanno, lancia l’ennesimo grido di allarme con effetto eco…sulle istituzioni. Finora si è fatto poco o nulla a tutela del settore fatta eccezione per alcune esperienze, ricordiamo il marchio di tutela doc della ex Camera di commercio di Matera e le azioni attivate dalla Cna e da alcuni artigiani. Bloccare il mercato dalla invasione di prodotti che nulla hanno a che fare con l’artigianato artistico locale, o impedire l’apertura di attività commerciali concorrenziali, è impossibile. E allora serve ancora una volta una campagna di informazione e iniziative mirate per promuovere il settore. Per questo occorrono piano (che continua a mancare, aldilà di discorsi, slogan ,post autocelebrativi e co working) e tanta volontà a invertire la tendenza. Ne riparliamo, dopo…la stagione? Chissà . Magari dopo la chiusura, a causa della crisi,di parte delle nostre attività artigiane…

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA



Matera città di artigiani sta pagando la sua notorietà di città turistica, così come tante altre città italiane. Nel centro storico in pochi anni sono comparsi decine di negozi di paccottiglia. Le vetrine grondano di magneti venduti a prezzi scontatissimi. Venezia ha avuto la forza di combattere questa falsa faccia del commercio artigianale dell’oggettistica. Matera è famosa per la lavorazione dell’ argilla, del tufo e della cartapesta e non può essere nascosta dall’ invasione di pataccari lungo i tragitti dei principali flussi turistici. L’assessore al commercio deve immediatamente creare un regolamento del commercio e mettere un freno ai negozi turistici. Ci vuole una svolta con risultati in tempi brevi per mettere al bando la paccottiglia. Addio a nuove aperture di negozi‘ ‘ tutto a un euro’, distributori automatici di snack e bibite.