Maddaloni (CE): Giornate di Prevenzione di Life Odv con gli Screening Sanitari Gratuiti

“Dopo il successo dello scorso 6 maggio, con i cittadini di Maddaloni e dintorni che hanno potuto effettuare screening gratuiti della pressione arteriosa con professionisti sanitari, continuano le giornate di prevenzione. Il prossimo appuntamento è previsto per il 10 giugno 2024, alle ore 18:00, sempre a Maddaloni, in Corso I Ottobre.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “I volontari di Life Odv allestiranno una postazione sanitaria per la misurazione gratuita della pressione arteriosa e della glicemia capillare. Questa iniziativa, volta a promuovere la salute e il benessere della comunità, è supportata da numerosi partner: la Farmacia Atellana di Orta di Atella, il Comitato Regionale CSAIn Campania – Centri Sportivi Aziendali Industriali e FARECON IMPRESA SOCIALE – Fattorie Montane Società Cooperativa Consortile IMPRESA SOCIALE. Particolarmente significativo è il contributo dell’Odv “L’Albero Della Vita” di Maddaloni, che gestisce proprio su Corso I Ottobre un bene confiscato alla criminalità organizzata. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per prendersi cura della propria salute, ma anche un momento di coesione e solidarietà per l’intera comunità. In concomitanza all’evento di prevenzione, la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Life Church, insieme alle altre comunità territoriali, organizzerà attività di evangelizzazione, offrendo ai partecipanti non solo supporto spirituale, ma anche momenti di riflessione, preghiera e condivisione. Non perdete l’occasione di partecipare a questa importante iniziativa e di beneficiare dei servizi offerti gratuitamente dai volontari e dai partner coinvolti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.