Una petizione su change.org, rivolta al ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, girataci dall’attento tovarish Francesco Calculli, direttore del museo di Matera dedicato alla Resistenza italiana e del comunismo (e critico sulle letture unilaterali della storia in generale e delle recenti crisi mondiali ) contro la “disumanizzazione del popolo russo” da parte dei nostri media. E a supporto della richiesta, che fa i conti con un clima di guerra per tanti inaspettato, che ha portato – ricordiamolo- a una stretta nella informazione e nella comunicazione in Russia, con le conseguenze locali e internazionali che sappiamo- ci sono tanti riferimenti a esponenti della cultura russa e alla libertà di pensiero. Tante considerazioni da fare su entrambi i versanti , fatte di obblighi inviti a cattedratici, accademici a dimettersi o di scelte personali ad andar via, come è accaduto a Mosca con le dimissioni del direttore del Bolscioj Tugan Sokhiev e del primo ballerino (italiano) Jacopo Tissi. Salviamo la cultura russa e la libertà di espressione. La cultura, come la scienza, non dove conoscere veti e limitazioni. Siamo in guerra e gli eccessi ci sono. Ma niente strabismi e generalizzazioni. Ci sono media e media e tanti lavorano con obiettività e potrebbero fare di più, se potessero operare come vorrebbero. Ma i fatti non lo consentono. Pieno rispetto,pertanto, per la cultura russa che è tanta parte della cultura europea, non dimentichiamolo. Ora serve la pace. Con il sangue agli occhi e per le strade prevalgono gli istinti di distruzione e non quelli della ragione. La petizione va avanti. Attendiamo le prese di posizioni del nostro Ministro Dario Franceschini, di quello ucraino Oleksandr Tkačenko impegnato a salvare le opere d’arte dai bombardamenti e quello della Russia Olga Lyubimova che ha chiesto la restituzione delle opere prestate all’Italia. Naturalmente tutto sospeso finchè non taceranno le armi. Quando non si sa? Si lavori al dopo e su questo è bene che parte un’altra petizione per una ripresa della collaborazione tra Italia, Russia, Ucraina tra Occidente e Oriente.



LA PETIZIONE

Contro la disumanizzazione del popolo russo da parte dei nostri media

Nei giorni successivi all’invasione russa dell’Ucraina, nel nostro paese c’è stata una serie di licenziamenti di accademici e uomini d’arte russi. In altre parole, tutte le persone di nazionalità russa sono state messe con le spalle al muro, con l’aut aut di pronunciarsi contro il regime di Mosca oppure dare le dimissioni. La più spiazzante notizia in questo senso è quella relativa alla possibilità di chiusura di un corso su Dostoevskij in un’università di Milano.

Lo scrittore Fedor Dostoevskij, vissuto nel XIX secolo, aveva rischiato la sua stessa vita in nome del diritto al pensiero e all’espressione libera, quando lo zar l’aveva condannato a morte per aver letto e condiviso dei libri banditi. La chiusura di un corso sulla sua letteratura è un segnale triste del fatto che in questi giorni basta essere russi, anche se eroi in nome della libertà e della democrazia e morti da un secolo e mezzo, per essere banditi dal nostro sistema culturale.

Alcune di queste prese di posizione sono state forse motivate in buona fede dalla volontà di fornire un supporto morale alla popolazione ucraina; altre forse dalla voglia di protagonismo di alcuni esponenti politici e culturali.

Ciò che noi sappiamo sui legami umani e politici di queste persone di talento russe finite sotto l’ostracismo mediatico del nostro paese, non è molto di più di quello che negli anni ‘40 e ‘50 si poteva sapere sul legame di altre figure eroiche come Pasternak, Shostakovich, Prokofiev, Bulgakov, Solzhenitsyn e molti altri con l’allora dittatore sovietico Stalin. A molti di loro venne decimata la famiglia, trucidati gli amici, eppure in occidente venivano considerati esponenti complici della macchina mediatica sovietica.

Chi, in questi giorni, ha con leggerezza messo alle spalle al muro queste persone, non è neanche stato sfiorato dall’eventualità che queste potessero essere vittime di un’omertà forzata. Molti russi sono oggi contro la guerra in assoluto, e fraternizzano per la sorte del popolo ucraino, così come dei soldati che muoiono in una guerra in cui loro stessi sono i primi a non credere.

La nostra preoccupazione deriva dal fatto che le azioni di discredito nei confronti di un popolo, specialmente quando sono perpetrate da esponenti della politica e del mondo culturale, possano portare a conseguenze irreversibili nel medio e lungo termine. La disumanizzazione di un popolo è un processo umano che nella storia è stato osservato sempre all’interno di regimi assolutisti, e solitamente innesca spirali incontrollabili di violenza.

Noi oggi abbiamo la fortuna di poter affermare ciò che pensiamo, e di non essere vittime di uno stato assolutista.

Chiediamo pertanto allo Stato Italiano che ci rappresenta, al Ministero degli Esteri e al Ministero dei Beni Culturali di scoraggiare e se possibile fermare qualsiasi azione di ostracismo culturale o di odio etnico da parte dei nostri esponenti politici, culturali e diplomatici.

Chiediamo anche, in nome di un’Arte libera da implicazioni politiche o diplomatiche, che le persone di talento ingiustamente messe in una situazione scomoda per sé stesse e per le loro famiglie vengano reintegrate nel nostro sistema culturale.

Manifestiamo l’auspicio che con un maggiore dialogo accademico, culturale e artistico tra i nostri popoli si possa ancora evitare un ulteriore isolazionismo del regime di Mosca, e si possa anzi dare al popolo russo la possibilità di esprimersi in una platea occidentale e amica.

Diciamo NO all’odio, NO all’ostracismo, NO all’escalation.

