Occhi e orecchie puntati sul Governo e sullo staff della task force di esperti, guidata da Vittorio Colao, per la ”Fase 2” post coronavirus, tanto attesa da varie attività economiche chiuse da oltre un mese. E sono quelle della filiera turistica, bar e ristoranti in primis, accanto a quelli per la cura della persona come parrucchieri, estetiste, palestre e, naturalmente, sportivi appassionati del pallone. Ma per ora non c’è ancora nulla di ufficiale, tranne i ”rumors” di radio Fante e i ”si dice” su ipotesi di bozze con date possibili, ma che non hanno trovato alcun riscontro in sede ministeriale. Il nodo resta quello dei protocolli di sicurezza, che saranno differenti a seconda delle attività con distanze di sicurezza, uso di protezione, accessi da definire per ridurre al rischio di contagi. Condizioni da attuare con difficoltà diverse. Pensate a un bar: consumazione a turno e in sicurezza e ”mascherina” da rimuovere e risistemare, a meno che non si voglia consumare un caffè con la cannuccia? E il cornetto? Lasciamo il nodo agli esperti. Considerazioni diverse anche nel settore della ristorazione e similari, con una inevitabile riduzione del numero dei posti a sedere per i coperti, in relazione alla necessità di rispettare le norme sulla sicurezza. Un limite che si ripercuoterebbe sui bilanci già in rosso del settore. Una bella gatta da pelare. Ma l’economia va rimessa in moto, con le premesse dette prima o con altri accorgimenti che la task force di esperti dovrà tirare fuori. Si attende, pertanto, la conferenza stampa del 2 maggio del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, per avere indicazioni sul post ”serrata”, ”chiusura” termine italiano o ”lockdown” secondo la moda di ricorrere agli anglicismi .



Maggio, potrebbe essere, sia pure con date graduali la riapertura con la ” Fase 2” di negozi di arredamento e abbigliamento, dei tribunali, di bar e ristoranti, parrucchieri e barbieri con obbligo mascherina e ingressi

singoli e , da quanto riportano i quotidiani sportivi. il 31 maggio la ripresa del campionato di calcio di serie A e B. Quanto a discoteche e stabilimenti balneari se ne sa ancora poco. Dopo l’estate la ” fase 3” la riapertura delle scuole e in autunno di cinema e teatri. Indicazioni di massima. Ma siamo su ” Chi va la?” per una possibile fase di ritorno del coronavirus come accaduto in Cina. Si attende il vaccino, naturalmente, che potrebbe arrivare durante l’anno. Speriamo. Unica certezza è la riapertura da martedì 14 aprile di librerie, cartolibrerie, negozi di abbigliamento per bambini, commercio all” ingrosso di carta e cartone. produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura e quella di utensileria manuale, ripresa dell’ industria del legno e sughero (ad esclusione dei mobili) ,della costruzione di computer e componentistica, di riparazione e manutenzione di aerei e treni, ripresa di attività silvocolturali e forestali e di manutenzione del paesaggio. E’ compresa la manutenzione dei campi con motazappa al seguito? Booh. Nel frattempo la domanda è incalzante: ma quando arrivano i soldi per tirare avanti da destinare a imprese, famiglie e professionisti?