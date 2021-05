Ognuno la racconta come gli pare… Ma i rischi di una possibile caduta di frammenti (finiti nell’Oceano indiano) del razzo cinese sulla Terra, e con un rischio remoto per la Basilicata, non c’entrano assolutamente nulla con la chiusura a Matera a mezzanotte del punto vaccinale del Qatar in occasione dell’ Astranight. E del resto eravamo in loco e con il polso della situazione di come stavano andando le cose. E nè tantomeno ci sono state ordinanze per il rispetto della pubblica incolumità…. Un dato è certo è che la gente comunque, sebbene in numero inferiore rispetto alle attese, ha voglia di vaccinarsi. Esperienza da ripetere, replicare anche a Potenza con altre modalità. Benissimo. A patto come accaduto a Matera che si lavori con una buona organizzazione e con una buona dose di vaccini. E se avanzano, come accaduto a Matera, si possono rendere disponibili per le fasce di cittadini che le richiedono.

Il presidente della giunta regionale Bardi annuncia che l’esperienza sarà ripetuta facendo riferimento anche a Potenza. Bene. Ma allo stesso tempo si faccia di più per superare i luoghi comuni sulla scarsa efficacia dell’Astrazeneca. Registriamo, nella nota pubblicata più avanti, l’intervento del commissario provinciale dell’Udc Giovanni Angelino plaude alla ”buona riuscita” della notte dei vaccini a Matera e, su questo apprezziamo la richiesta, che venga riaperto il punto vaccinale di piazza Sallustio. Attendiamo concretezza e atti di buon senso, visto che a Potenza si sta provvedendo.

Bardi: ripeteremo Astranight. Anche a Potenza Open day grazie a Guarente

“Anche ieri la Basilicata ha somministrato una quantità di dosi (4.829) superiore alla media nazionale. Un dato positivo cui ha contribuito anche Astranight che abbiamo dovuto chiudere prima causa allerta “razzo cinese”: sono stati inoculati ben 250 vaccini in sole due ore e mezza. Ripeteremo l’iniziativa di ASM Basilicata che ha ancora una volta dato una lezione di organizzazione, come in occasione dell’Open day Astrazeneca di un mese fa“. Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Inoltre, ringrazio il Sindaco di Potenza Mario Guarente che ha messo a disposizione un nuovo hub vaccinale (la Palestra di Via Roma, che ha una logistica ottimale) che sarà funzionante per i prossimi week-end sempre in modalità Open day Astrazeneca e J&J. Il nostro obiettivo – spiega Bardi – è vaccinare tutti nel minor tempo possibile. I fatti contro le chiacchiere: i numeri danno ragione al “modello Basilicata”. Ricordo che da domani sarà possibile prenotare il vaccino anche per la classe d’età 50-59 e per le persone con “comorbilità”. Una buona notizia nel primo giorno in zona gialla“, conclude.

Angelino: Bene Astranight, chiedo a Bardi e Leone di riaprire centro vaccinale di via Sallustio a Matera

“I soliti disfattisti, contrari per partito preso, sono stati smentiti ancora una volta dai fatti. Astranight, la vaccinazione notturna promossa per la prima volta nel nostro Paese nella città di Matera dal governatore Bardi e dall’assessore regionale Leone insieme all’Asm si è rivelata un successo al di là del numero di persone che hanno aderito rispetto alle 750 dosi disponibili di Astrazeneca. E’ evidente che è stato compreso lo spirito di questa iniziativa dai cittadini che hanno approfittato di questo servizio attivato proprio per chi durante la giornata non può raggiungere la tenda presso l’ospedale di Matera per la somministrazione del vaccino. Ringrazio pertanto gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici e i volontari che hanno lavorato tutta la notte per garantire la vaccinazione dei cittadini che si sono prenotati a partire dalle ore 20 di sabato sera. I sindacati Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto l’annullamento di Astranight perché erano convinti che ci sarebbero stati assembramenti invece tutte le operazioni, dalla prenotazione al trasferimento dei cittadini prima nella tenda 2 che funge da sala di attesa e poi nella tenda 1 per la vaccinazione, si sono svolte regolarmente e in assoluta sicurezza per i cittadini presenti. Ancora una volta il modello Basilicata del governo Bardi si rivela innovativo e vincente per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid e proprio alla luce di quanto avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio invito la Regione Basilicata e l’Asm a valutare la possibilità di ripetere questa iniziativa di Astranight anche nei prossimi giorni. Inoltre chiedo alla Regione Basilicata che venga riaperto il centro vaccinale di via Sallustio a Matera per vaccinare il maggior numero di perone e agevolare coloro che risiedono nella zona centro-nord della città. Ricordo che Matera è la capitale del turismo lucano e deve lanciare un messaggio chiaro ai visitatori: la città dei Sassi si può visitare in totale sicurezza e per farlo occorre vaccinare il maggior numero di persone in queste settimane, per far ripartire quanto prima il sistema dell’accoglienza turistica sul nostro territorio.”