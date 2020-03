Richiesta legittima- attesa per tutto il 2019- quella sollevata dai viaggiatori, in calo durante le restrizioni imposte dal decreto sulla emergenza ‘Coronavirus’, in attesa a Matera di prendere il bus o che qualcuno venga a prenderli per tornare a casa dal piazzale di viale Don Luigi Sturzo . Un problema sentito sopratutto quando c’è maltempo o il sole è a picco, come sta accadendo in un mese di marzo primaverile che annuncia l’estate. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale e, in particolare, agli assessori che si occupano di trasporti, arredo urbano, lavori pubblici affinchè provvedano. La spesa non è di quella a sette zeri. Ma senz’altro abbordabile. C’è una panchina, manca solo la pensilina per l’immediato. Intorno c’è uno spazio verde e in prospettiva si può pensare a qualcosa di stabile con elementi di arredo… Che ci vuole. Attendiamo progetto e copertura della spesa. Si puo’ fare in tempo, almeno per la pensilina, prima della conclusione del mandato elettorale.