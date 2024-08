Ma la vecchia via Appia abbisogna di sicurezza

E il riferimento è alla sostituzione dei guard rails danneggiati dagli incidenti che si susseguono lungo la vecchia statale Appia, percorsi ogni giorno all’ingresso di Matera nei due sensi di marcia da mezzi pesanti diretti all’area industriale di Jesce o nel Tarantino. La nostra antica via Appia, aldilà dei riferimenti che delimitano il Parco delle chiese rupestri, ha bisogno di essere tenuta in efficienza visto che gran parte delle ‘’barriere di protezione’’ ha perso catadiottri o altri segnali che soprattutto di sera aiutano a tenere contro del tracciato sul quale afferisce una viabilità secondaria da opifici, residenze e via elencando.



Resta la pericolosità a Su dell’incrocio a raso che conduce a Santeramo in colle ( Bari) e a Laterza ( Taranto). Qualcosa va fatto per eliminare i punti ciechi di quel luogo, per evitare immissioni improvvise e incidenti. Anche sbancare parzialmente un terrapieno, per migliorare la visibilità, e installare una segnaletica di ‘’avvicinamento’’che inviti a rallentare. L’invito è agli enti locali, all’Anas e a quanto possono contribuire a trovare soluzioni, in attesa di quel progetto di collegamento della Murgia- Pollino (innesto alla A14 a Gioia del Colle( Bari) che fa parte – a rieccolo- del progetto di adeguamento della statale 7 ‘’Appia’’ Ferrandina- Matera. Finora nulla, ad eccezione del finanziamento di un progetto milionario, che non vorremmo venga diluito e destinato altrove… Priorità alla vecchia via Appia, del tratto materano, in attesa che da Roma e dall’Unesco arrivi non sappiamo quando l’inserimento tra i beni dell’Umanità. Il ministro Sangiuliano ha risposto https://giornalemio.it/politica/via-appia-sangiuliano-ci-mette-una-pezza-ma-occhio-alla-lingua-inglese/ .Ma senza precisare.