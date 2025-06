Ma, è lei…Francesca sul Carro del Giubileo

Una firma su un bordo della prua del ”carro-veliero” che nella serata del 2 luglio porterà in processione dal rione Piccianello fino in Cattedrale la Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna, e una statua di cartapesta che per tanti è Francesca Cascione, l’autrice del manufatto di cartapesta. Guardatela bene, soffermatevi sugli occhi, e su altri particolari che potrete confrontare con l’originale…e anche voi, come tanti, esclameranno che…”Sì è proprio lei”. Francesca apprezza e ci confessa che anche altri dalla sera del 23 giugno ad oggi hanno fatto le stesse valutazioni. Del resto nelle opere d’arte del passato autore e committenti entravano a far parte in qualche modo di quello che avevano dipinto o plasmato. E così è per Francesca Cascione con quella statua dai capelli raccolti in una coda (un omaggio alla scorta dei cavalieri della Bruna) e con un abbigliamento in giallo-blu da giovani d’oggi. E l’anno prossimo. Non mettiamo limiti alla Provvidenza. Ma non sarebbe male che gli artisti, anche se per un breve tratto potessero salire sul carro trionfale. E Francesca con una acconciatura diversa potrebbe essere indicata come la Madonna della Bruna. La Protettrice di Matera sorriderà, ma gli artisti così pregano due volte… Ora, ars et labora.