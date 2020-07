Antico, vecchio, tradizioni se tutelati ( e le polemiche sui cantieri della murgia dimostrano il contrario….) sono una fortuna per rilanciare l’offerta turistica a Matera, che paga come altre Città d’arte i tagli imposti dal blocco dei flussi internazionali procurati dal virus a corona.A ricordarcelo un figlio adottivo dell’Impero del Sol Levante come Antonio Serravezza, che ricorda volentieri l’amico Shigeaki e parole e progetti della filosofia-religione confuciana “Onkochishin” che fa riferimento al vecchio che avanza e con il ritorno alle antiche abitazioni senza comfort ” minka”. Parallelismi a parte da noi la questione va presa con le pinze per la discutibilità sulla manutenzione di un patrimonio demaniale e immobiliare, per gran parte gestito da privati, che ha destato e desta non poche perplessità. Eppure, gran parte è patrimonio Unesco, ma si fa finta di non vedere, nel solco di quella logica dell’economia dalle mani libere che crea cultura del bisogno- e quindi clientele, sommerso ecc- che ha dato i risultati che sappiamo. Ci mancano le comitive di turisti giapponesi. Certo, ma ci sono i loro prodotti: Kawasaki, Honda, Mitsubishi che salutiamo ogni giorno con un beneagurante ”Sayonara”. Quanto i figli adottivi del Sol Levante cresciuti all’ombra del fiore di loto o delle nostre carrube (u’ fasc’nedd) attendiamo che il tempo faccia fare il suo tempo a praticoni e teste di legno del turismo di prossimità. E tanta pazienza, come richiede la filosofia di vita confuciana. Dice il saggio…Cosa? E’ l’occasione buona per studiare giapponese,confucianesimo e tradizioni materane.



ONKOCHISHIN

Ci mancano i turisti giapponesi. Ogni giorno arrivavano in punta di piedi a visitare la nostra città e se ne andavano via subito, dopo una veloce visita ai Sassi.

Se non lo sapete, vi svelo la mia passione per l’Oriente dove ho tanti amici che ho avuto modo di ospitare qui a Matera.

Uno dei miei amici preferiti del Sol Levante si chiama Shigeaki che, grazie alla collaborazione nel lavoro si è instaurata con lui una vera amicizia. Lui è un amante dell’Italia e dopo varie visite a Matera e passeggiate tra i Sassi mi ha confidato che c’è una simbiosi tra ciò che sta succedendo qui da noi e ciò che sta succedendo in Giappone.

Questa evoluzione è racchiusa in una sola parola derivante da un concetto di Confucio: “Onkochishin”. KO significa ‘vecchio’, CHI significa ‘sapere’, SHIN significa ‘nuovo’. E’ un concetto fondamentale che richiama il modo di mantenere ciò che c’è di importante nelle vecchie case riadattandole per farle vivere anche nell’età moderna.

Questo significa rispetto per i materiali: tufo, legno, argilla ecc. e per il ‘MA’ lo spazio della casa. Significa bilanciare il vecchio e il nuovo per creare un ordine elegante e unico che rispetti la struttura originaria ma abbia allo stesso tempo tutti i comfort.

Il mio amico dice sempre che noi italiani in particolare diciamo di non essere bravi nel modernizzare ma, invece, siamo molto bravi.

In Giappone come in Italia ci sono molte zone rurali dove piccole città di campagna sono state soggette allo spopolamento. Negli ultimi anni molti giovani vanno a vivere lì, a gestire le case ristrutturate chiamate antiche “minka”. Restaurare le antiche minka ora è diventato una tendenza e questo è uno degli aspetti positivi del turismo perché cambia la mente delle persone di quelle città di campagna. E’ forse la prima volta nella storia che i giapponesi stanno dando valore ad ambienti come quelli delle minka. La stessa cosa sta succedendo a Matera con la trasformazione dei Sassi.

Tutto il mondo è paese.