M5S: Scacco al futuro? Piuttosto una cittadinanza attiva piegata alle esigenze del mercato.

Continua ad ampliarsi il solco tra PD e M5S in quell’aula regionale in cui si consumò in modo plateale quella assurda freddezza dem a fronte dell’aggressione verbale consumatasi ai danni della consigliera Verri da parte di Pittella, e che ora riaffiora con l’astensione del M5S alla legge sulla cittadinanza attiva (S.C.A.C.CO) motivata in aula e ora con una nota a cui è immediatamente seguita una reazione piccata di Piero Lacorazza. SCACCO AL FUTURO? Si chiedono Viviana Verri e Alessia Araneo, spiegando che il M5s si è astenuto sulla proposta per come essa è stata emendata dalla maggioranza. Modifiche che -secondo le due consigliere- avrebbero vanificato i buoni propositi iniziali, conseguendo il risultato di licenziare il dispositivo di “una “cittadinanza attiva piegata alle esigenze del mercato, più vicina all’ideologia neoliberista che non a un genuino percorso di emancipazione sociale. Sembra quasi di sentir riecheggiare, in chiave moderna, una nota lettura marxiana: l’istituzione pubblica, invece di tutelare chi lavora, ne valorizza lo sfruttamento.” E ancora “Avremmo preferito un modello ispirato al Servizio Civile Nazionale, così come forse era stato inizialmente concepito, con meccanismi certi di remunerazione e riconoscimento, più trasparenza nella valutazione, formazione di qualità davvero scollegata dalle logiche di profitto, e una scrupolosa distinzione tra pubblico e privato. Con queste basi, avremmo votato a favore senza esitazioni. Eppure, al grido di “cittadinanza attiva”, la maggioranza dei consiglieri ha chiuso un occhio sulle possibili derive di precarizzazione.” Insomma, una pesante critica “da sinistra” che deve risuonare particolarmente fastidiosa a chi, come Piero Lacorazza, ne rivendica la paternità e la bontà. Egli replica affermando che “La politica non si fa con i sentimenti, tantomeno con i risentimenti.” E che pur riconoscendo “Legittime e rispettabili le posizioni del M5S” rileva essere contraddittorio “ideologizzare ed esasperare” le “interpretazioni per trovare l’alibi all’astensione.” E nel mentre anche questa prova di distanziamento tra PD e M5S si è consumata , ecco a seguire le due note integrali.

“Abbiamo assistito –scrivono Alessia Araneo e Viviana Verri – all’approvazione di una legge che, almeno nel nome, doveva celebrare la cultura e la coesione sociale: il cosiddetto “Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione Sociale” (S.C.A.C.CO). Nelle intenzioni, un progetto di inclusione e di valorizzazione dei più giovani; nella realtà, con gli emendamenti proposti e approvati dal centrodestra, un dispositivo che rischia di trattarli alla stregua di pedine sacrificabili, offrendoli come manodopera a basso costo, con la benedizione di chi ha deciso di dire “sì” senza troppe domande. Come consigliere del M5S, ci siamo astenute perché riconosciamo che l’idea di base, simile al Servizio Civile, non sia certo sbagliata. Al contrario, può essere uno strumento nobile. Peccato che in questa legge regionale, con gli emendamenti apportati, si intravedano i meccanismi tipici di una “cittadinanza attiva” piegata alle esigenze del mercato, più vicina all’ideologia neoliberista che non a un genuino percorso di emancipazione sociale. Sembra quasi di sentir riecheggiare, in chiave moderna, una nota lettura marxiana: l’istituzione pubblica, invece di tutelare chi lavora, ne valorizza lo sfruttamento. La legge così come approvata quasi all’unanimità, diversamente dal condivisibile intento iniziale, potrebbe tradursi in una mera collezione di “ore di servizio” in cui i giovani rischiano di fornire forza-lavoro gratuita o semigratuita a enti e aziende. L’indennità di partecipazione promessa è vincolata a una valutazione finale dell’ente ospitante: se non “vai bene”, resti a bocca asciutta. Una dinamica che fa pensare più al plusvalore estratto dal capitale che all’educazione civica. Perché questa impostazione ci preoccupa? Per prima cosa, aprire le porte alle imprese private – che riceveranno persino un credito d’imposta in caso di assunzione dei “volontari”, ammesso che si possa fare (!) – rischia di legalizzare un nuovo esercito industriale di riserva: giovani e persino minorenni spinti nella logica dell’addestramento al lavoro precario. Altro che valorizzazione delle competenze e dignità occupazionale! Poi c’è il coinvolgimento diretto delle amministrazioni pubbliche, che potranno utilizzare queste leve “volontarie” in vari servizi. Se non suona come sostituzione di personale retribuito, ci manca poco: non vorremmo certo vedere la mano pubblica che, in nome di un’economia di spesa, si affida a una legione di “servitori civici” precari, anziché assumere professionisti con regolari contratti. In tutto questo, i minorenni vengono catapultati in un sistema che ricorda sinistramente l’alternanza scuola-lavoro: una formula che già in passato ha mostrato forti criticità, esponendo le ragazze e i ragazzi a dinamiche di controllo e dipendenza nelle aziende, con annesso rischio di sfruttamento mascherato da percorso formativo. Non vogliamo demonizzare la parola “volontariato”, che può ed è nobile quando è davvero libero e finalizzato al bene comune; ma se l’ente di turno assume il potere di decidere se concedere o meno un’indennità, sorge il sospetto che si finisca per premiare chi “si adegua”. Suona ironico, in una Regione che ha disperato bisogno di lavoro vero e di politiche attive, ritrovarsi con una legge che legittima il lavoro a costo irrisorio, riducendo i giovani a pedine sullo scacchiere delle convenienze. Avremmo preferito un modello ispirato al Servizio Civile Nazionale, così come forse era stato inizialmente concepito, con meccanismi certi di remunerazione e riconoscimento, più trasparenza nella valutazione, formazione di qualità davvero scollegata dalle logiche di profitto, e una scrupolosa distinzione tra pubblico e privato. Con queste basi, avremmo votato a favore senza esitazioni. Eppure, al grido di “cittadinanza attiva”, la maggioranza dei consiglieri ha chiuso un occhio sulle possibili derive di precarizzazione. Noi, come Movimento 5 Stelle, non ce la siamo sentita di essere complici. Non è così che si garantiscono diritti e dignità alle nuove generazioni; non è così che si combattono la disoccupazione e la fuga dei nostri giovani. Il futuro della Basilicata si costruisce con investimenti in istruzione e occupazione stabile, ricerca e sviluppo, non inventando scorciatoie che per alcuni profumano di solidarietà, mentre per tanti altri rischiano di trasformarsi in lavoro non pagato e precarietà perpetua.”

Lacorazza: “M5S in SCACCO?” Il Capogruppo del Pd: Legittime e rispettabili le posizioni del M5S ma ideologizzare ed esasperare interpretazioni per trovare l’alibi all’astensione su tutti gli articoli della Legge S.C.A.C.Co rende evidenti le contraddizioni. “La politica non si fa con i sentimenti, tantomeno con i risentimenti. Ma ce ne faremo una ragione nel comprendere che l’alibi è la norma, ma l’obiettivo è reagire alle posizioni che abbiamo assunto nelle scorse settimane da quando abbiamo detto a chiare lettere al M5S di essere parte del sistema, avendo partecipato anche alle nomine”. È quanto afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge: “La prova? La proposta è stata depositata a giugno 2024 e non risulta sia stato depositato alcun emendamento migliorativo, a meno che non c’era piena condivisione del testo originariamente proposto. Ma se fosse stato così si sarebbero dovuti astenere, o votare contro, sugli emendamenti proposti dalla maggioranza, votare a favore degli articoli condivisi, e poi magari decidere sul voto finale”. “Legittime e rispettabili le posizioni del M5S – evidenzia Lacorazza – ma ideologizzare ed esasperare interpretazioni per trovare l’alibi all’astensione su tutti gli articoli rende evidenti le contraddizioni. Potrei facilmente strumentalizzare e utilizzare il ‘proprio cuore con l’altrui misura’ sottolineando che l’astensione del M5S è avvenuta anche sull’art.1 della legge che esalta i valori fondativi della Repubblica italiana, della pace e della solidarietà. Non siamo di fronte alla migliore legge possibile – lasciamo al M5S questa patente – e siamo consapevoli che nel tempo tutto può essere verificato e migliorato. Ma un passo avanti è stato fatto, e farlo solamente come avremmo voluto noi non avrebbe raccolto i numeri necessari in Consiglio regionale”. “Infine – conclude l’esponente del Pd – il M5S omette di dire che la norma prevede un Piano triennale, da approvare in Consiglio, per definire indirizzi, e un Piano annuale per stabilire i criteri per gli avvisi. Piani che saranno anche oggetto del confronto con la Consulta, organismo costituito anche dalle rappresentanze studentesche e dal mondo del Terzo settore”.