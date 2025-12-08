M5S: Rosanna Giardiello è la nuova rappresentante del Gruppo Territoriale di Potenza

“Architetta, candidata alle regionali e alle comunali con il simbolo del MoVimento 5 Stelle, Rosanna Giardiello è la figura che il Gruppo Territoriale di Potenza ha scelto per ripartire e per chiudere un ciclo di discussione interna che ha portato anche alla scelta di un nome che rappresentasse un netto cambio di passo.” E’ quanto si annuncia con una nota in cui si sottolinea che “La nuova rappresentante del Gruppo Territoriale” è stata “eletta all’unanimità dei votanti”. “Il Gruppo Territoriale di Potenza -si legge- ha fame di ripartire, tant’è che nella giornata di sabato 6 dicembre c’è stato già un primo incontro nel quale si è parlato di azioni politiche, di metodo e di obiettivi che il gruppo vuole raggiungere a partire dal potenziamento della sua comunicazione interna ed esterna.

Un incontro partecipato che ha visto la presenza del deputato, coordinatore regionale, Arnaldo Lomuti (iscritto al gruppo di Potenza) e della consigliera regionale, coordinatrice per la provincia di Potenza, Alessia Araneo.

Un incontro allargato a tutti gli iscritti M5S, tra questi molti giovani universitari che hanno aderito al progetto politico.” “Progetto politico che nasce comunale ma che non si pone limiti territoriali, dato che il gruppo è espressione di rappresentanza del movimento nel comune capoluogo di regione” afferma Giardiello.

“Il MoVimento 5 Stelle -prosegue la nota- si metterà in discussione come mai ha fatto prima d’ora dalla sua fondazione e, partendo dall’ascolto, condividerà e discuterà le posizioni da adottare, le scelte da assumere e gli obiettivi da perseguire.

Le regole chiave del metodo deliberativo saranno: inclusività, trasparenza, accessibilità e accountability. Questo percorso avrà l’obiettivo di aprirsi alla partecipazione di tutti, iscritti e simpatizzanti, fornendo le informazioni essenziali per una discussione informata e strutturata che possa stimolare soluzioni condivise ed efficaci.

Il Gruppo Territoriale darà il via al processo partecipativo, con il coinvolgimento di tutta la comunità politica del MoVimento, composta non solo dagli iscritti ma anche da tutti i cittadini che ne condividono principi e idee e sarà pronto a condividere e a discutere quelle idee e quei principi che arrivano dai cittadini.

Discuteremo in profondità i temi e ognuno di essi sarà approvato con lo strumento del voto.

L’obiettivo principale è coinvolgere i cittadini per elaborare proposte e soluzioni sui temi più importanti di cui il MoVimento dovrà occuparsi nei prossimi anni. Il Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle Potenza sarà sempre dalla parte dei cittadini, dalla parte giusta.”