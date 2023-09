M5S Matera: Mianulli? C’erano candidati più idonei al ruolo!

“Prendiamo atto della decisione sulla Presidenza dell’Ente Parco Murgia ed esprimiamo alcune riflessioni. Le norme che regolamentano la nomina del presidente prevedono che lo stesso debba essere scelto tra “ persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale…e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente”. Analizzando il curriculum del neo Presidente, a cui vanno i nostri auguri, esprimiamo qualche dubbio sull’opportunità di questa nomina, considerato che proprio in questo periodo il ruolo del Parco è fondamentale e delicato per una serie di decisioni e azioni da intraprendere per il futuro.” E’ quanto si legge in una nota del M5S di Matera che così prosegue: “Ci saremmo aspettati pertanto una nomina di altissimo profilo ed esperienza, che a nostro parere deve essere in grado di saper gestire i rapporti e le relazioni con gli enti pubblici e i soggetti interessati. Senza voler sminuire il neo Presidente, tra i candidati c’erano delle figure che, analizzando i curricula, sarebbero state più indicate e idonee al ruolo. Probabilmente l’ormai vicina campagna elettorale per le prossime regionali ha influito sulla scelta, tentando di mantenere gli equilibri nella maggioranza Bardi ma, sempre a nostro parere, creando un grosso imbarazzo nell’opinione pubblica e allo stesso tempo tanta preoccupazione per il futuro del Parco.”

