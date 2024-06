Lutto nella Cgil di Basilicata- Rinviata campagna “Curiamoci di noi”.

“A causa di un grave lutto che ha colpito la CGIL di Basilicata, è rinviato a data da destinarsi il tour nei presidi sanitari della Fp CGIL di Potenza per la campagna nazionale “Curiamoci di noi”, in programma il 10 e l’11 giugno.” Lo si annuncia con una nota in cui si sottolinea che “La scomparsa di Pasquale Paolino, segretario generale dello Spi Cgil di Potenza, rappresenta per tutta la Funzione pubblica di Potenza una perdita incolmabile.

Pasquale, già segretario della Fp, categoria dalla quale proveniva, è stato una presenza costante, un importante punto di riferimento con il suo bagaglio di esperienza e competenza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.