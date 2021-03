C’è poco da ridere. Ma la allusione alle celebre fiaba di Charles Perrault ci sta tutta per evidenziare le legittime preoccupazioni dell’assessore all’agricoltura del Comune di Ferrandina Angelo Zizzamia. Un invito alla Regione ad attivarsi per arginare i ripetuti allarmi di lupi, che attaccano greggi di ovini nelle aziende agricole. Lupi in Valbasento? Puo’ darsi, vista la ”carestia” delle aree montane. Servono riscontri zootecnici, in modo da escludere – come accaduto in passato- che si tratti di cani inselvatichiti. Contano, però, i danni e agnelli o pecore sbranati sono un danno economico per la debole economia agricola della zona, che attende la Pasqua per risollevarsi. La Regione, e non solo, pertanto si attivino così come accaduto per la piaga inarrestabile dei cinghiali. Nel frattempo attenzione ai lupi, da proteggere nel solco di San Francesco d’Assisi, ma da tenere a distanza come nella favola di Perrault…



LA NOTA DELL’ASSESSORE

Presenza lupi a Ferrandina. L’ assessore comunale all’ agricoltura, Zizzamia: la Regione promuova una efficace politica di controllo della fauna selvatica.

Ai danni provocati dei cinghiali si sta aggiungendo il problema dei lupi. Negli ultimi mesi – dichiara l’ assessore all’ agricoltura, Zizzamia – abbiamo ricevuto segnalazioni di attacchi di Lupi a danno di greggi di ovini in aziende agricole di Ferrandina. È di ieri l’ ultima aggressione.

Una situazione che potrebbe diventare sempre più critica dal punto di vista della sicurezza in generale, delle persone oltre che dei greggi. Questo vale per Ferrandina come per il resto della Regione.

Bisogna fare in fretta e arginare questa situazione attraverso un’efficace politica di controllo della fauna selvatica e concedendo nel contempo risarcimenti rapidi agli allevatori ed agricoltori che hanno subito danni.



Problemi questi che stanno determinando un clima di grave sfiducia fra gli allevatori e gli agricoltori che si sentono già profondamente penalizzati e scoraggiati dal periodo di emergenza da coronavirus che stiamo attraversando. Il loro lavoro troppo spesso viene distrutto dalla presenza dei cinghiali di giorno dopo giorno e gli indennizzi non riescono a coprire il danno reale subito alle colture e agli animali.

Per questo è importante che si adottino misure di contenimento e che si trovino soluzioni al problema affinché venga messo un freno ad un fenomeno prima che sfugga di mano. Una problematica questa che – conclude l’assessore Zizzamia – non può che essere affrontata ai massimi livelli con una strategia congiunta tra il Governo centrale e la Regione per stabilire le misure da adottare a tutela delle aziende agricole e zootecniche.

Il nostro auspicio è che sì faccia presto.