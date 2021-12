…”pensiamo positivo e gustiamoci” la dolcezza nella festa che riunisce, nonostante le difficoltà, le rinunce delle ‘sorprese” che ci sta riservando da due anni e non sappiamo ancora per quando la pandemia da virus a corona e relative varianti in corso d’opera. E l’invito a gustare e a pensare positivo viene da una coppia materana,Fernando e Marisa Ponte, che vuole bene e tanto a Matera e a quanti vengono a visitarla e ritornano volentieri facendo passaparola. Lo fanno con dolcezza, simpatia, senso di ospitalità ricevendo a Corte, in quella di San Pietro Caveoso, viaggiatori che hanno voglia e pazienza di conoscere la Città dei Sassi con i ritmi giusti dei tempi di ieri. La chiamano sostenibilità o ricerca delle dimensione perduta, che sono senza prezzo. E allora un uovo di cioccolata, saldato a metà e dal doppio gusto, spiegano perchè l’Uovo a Natale. ” Perchè vogliamo augurare a tutti,proprio a tutti, un Natale felice come una Pasqua – scrivono nel rotolino di carta esplicativo allegato. L’idea dell’uovo di Natale è nata a Matera, in casa de Montigny (proprio a ridosso della collina del Castello ndr) nel settembre 2004. L’uovo è di ottimo cioccolato fondente e al latte. Rappresenta la fusione delle migliori aspirazioni per l’umanità, quali gioia e pace. E’ un’idea originale che fonde , come il cioccolato, due momenti magici e felici, Natale e Pasqua. Sorridere fa bene all’anima”. E con 1000 cordialità per reincontrarsi a Corte… Come tutte le uova riserva una sorpresa, legata ai tempi della dolcezza, con una pallina antistress a forma di babbo natale per recupera la dimensione e i ritmi delle dolcezza . L’invito a farlo è condensato in una semplice ricetta di vita: ” Sorridere fa bene all’anima!” E non solo…Auguri. Basta poco per sentirsi da Natale in poi felici come una Pasqua.