Luoghi del Cuore FAI, la Basilicata può fare la differenza: un voto per salvare il patrimonio della regione

La Basilicata ha ancora tempo per far emergere i suoi tesori più preziosi nel cuore degli italiani. Fino al 15 dicembre è infatti possibile partecipare alla 13ª edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che da oltre vent’anni coinvolge milioni di cittadini nella tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici del Paese.

Un’iniziativa che va ben oltre una semplice classifica. Ogni voto rappresenta infatti un gesto concreto per sostenere la valorizzazione di luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di storia, identità e bellezza, contribuendo ad aumentare la loro visibilità e offrendo la possibilità di accedere ai bandi promossi dal FAI per interventi di recupero e conservazione.

Ferrandina guida la classifica regionale

Nella graduatoria provvisoria della Basilicata è la Chiesa e Convento di San Francesco di Ferrandina, in provincia di Matera, a conquistare il primo posto. Un complesso monumentale che racconta secoli di presenza francescana e rappresenta uno dei più importanti luoghi di spiritualità e arte della regione.

Alle sue spalle si collocano due autentici gioielli del patrimonio lucano: l’Abbazia di Santa Maria del Sagittario di Chiaromonte, tra i più significativi complessi monastici della Basilicata, e la Chiesa di Sant’Antonio da Padova di Armento, luogo profondamente legato alla storia e alle tradizioni della comunità locale.

Tre siti diversi tra loro ma accomunati dalla necessità di essere conosciuti, tutelati e valorizzati.

Un voto che vale molto più di un clic

“I Luoghi del Cuore” è diventato negli anni uno dei più importanti strumenti di partecipazione civica dedicati al patrimonio culturale italiano. Grazie alle precedenti edizioni sono stati recuperati e restituiti alle comunità centinaia di beni storici, dimostrando come l’impegno dei cittadini possa trasformarsi in interventi concreti.

Per questo motivo il FAI invita tutti a sostenere i luoghi che custodiscono la memoria del territorio. Ogni preferenza contribuisce a rafforzare la candidatura dei siti lucani, aumentando le possibilità di ottenere finanziamenti e nuove opportunità di valorizzazione.

L’appello è rivolto non solo ai residenti, ma anche ai tanti lucani che vivono fuori regione, ai visitatori, alle associazioni, alle scuole e alle amministrazioni locali. La tutela del patrimonio culturale passa anche attraverso piccoli gesti capaci di generare grandi risultati.

La Basilicata possiede un patrimonio straordinario, fatto di chiese, abbazie, borghi, paesaggi e monumenti che raccontano secoli di storia. Farli conoscere e sostenerli significa investire nel futuro delle comunità, nella cultura e in un turismo sempre più consapevole.

COME VOTARE

È possibile esprimere il proprio voto fino al 15 dicembre.

Basta seguire pochi semplici passaggi:

collegarsi al sito www.iluoghidelcuore.it ;

; cercare il luogo che si desidera sostenere;

registrarsi gratuitamente oppure accedere con il proprio account;

confermare il voto.

I luoghi lucani ai primi posti della classifica provvisoria

Chiesa e Convento di San Francesco – Ferrandina (MT)

Abbazia di Santa Maria del Sagittario – Chiaromonte (PZ)

Chiesa di Sant’Antonio da Padova – Armento (PZ)