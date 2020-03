Si affida ad un video messaggio su youtube, per comunicare e raggiungere i suoi studenti, il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Prof. Stefano Bronzini.

Circa tre minuti per palesare tutta la difficoltà del momento dovuto alla ormai dichiarata pandemia da parte dell’OMS del Covit-19, meglio conosciuto come Corona virus. Una situazione di emergenza che con l’ormai noto DPCM 9 marzo 2020 che ha decretato una serie di restrizioni tra cui la sospensione, per il momento fino al 3 aprile 2020, di tutte le attività didattiche e formative, ha comportato la chiusura immediata di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio nazionale.

Una situazione inedita con cui ogni scuola ha dovuto fare i conti obbligando a decisioni necessarie, come quella di continuare a svolgere il lavoro e la didattica a distanza.

Non è facile per una Pubblica Amministrazione, non pronta al grande salto del digitale, riorganizzarsi e rimodulare tempi e modi ma in questo momento storico occorre fare di necessità virtù.

E così anche l’Uniba adotta il telelavoro, ove possibile, e la così detta didattica a distanza.

Difficile trovare un equilibrio tra il garantire la salute pubblica e la protezione dei piu’ deboli e il mantenere l’ateneo operativo e assolvere il mandato istituzionale.

Ma questo momento è tanto difficile quanto prezioso perché permetterà di trasformare questa crisi in occasione di rinnovamento strutturale e culturale di lungo periodo. La famosa digitalizzazione della PA di cui tanto si parla da diversi anni e che colloca l’Italia come fanalino di coda tra i Paesi europei, oggi sta vivendo una veloce metamorfosi. E mentre speriamo che l’emergenza si attenui presto, assistiamo ad un fenomeno inatteso: una rapida accelerazione di Smart working o lavoro agile, smart learning, virtual meeting e connessioni virtuali.

L’invito del rettore di Bari è di rimanere a casa e di seguire le lezioni a distanza. Certo ci saranno delle difficoltà e dei momenti di difficoltà e dei momenti un po’ complicati ma li supereremo, dice.

Ci siamo trasferiti in una telematica? No– dice ancora il Rettore. Siamo diventati in una situazione di emergenza qualcosa di diverso. Ecco in una situazione di emergenza dobbiamo imparare ad essere diversi da prima. Dobbiamo imparare a mettere da parte le nostre abitudini e consuetudini. Dobbiamo saper rispettare le regole che ci sono state indicate perché esse sono frutto di scienza e conoscenza.

Ma la consegna decisiva del messaggio è affidato alla responsabilità dei giovani studenti.

Ognuno deve avere la responsabilità, ripete. Parola d’ordine Responsabilità. E poi conclude con un messaggio di speranza. Possiamo farcela!

#iorestoacasa

Di seguito video messaggio