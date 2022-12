L’Università Cattolica del Sacro Cuore: 100 anni al servizio dei territori

In occasione del centenario di fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

(8 dicembre 1921) l’Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica

ha promosso una ricerca nazionale in alcune regioni italiane volta ad approfondire, anche

sul piano storico, il legame avuto, fin dall’inizio, dall’Ateneo del Sacro Cuore con le Chiese

locali italiane.

Nei giorni 9-10 dicembre 2022 si terrà in Basilicata la prima iniziativa regionale in

cui verranno comunicati i risultati della ricerca.

Il convegno che ha il patrocinio della Conferenza Episcopale della Basilicata,

dell’Istituto teologico di Basilicata, dell’Associazione per la Storia Sociale del Mezzogiorno

e dell’Area Mediterranea e del Centro Carlo Levi di Matera, si svolgerà in due sessioni. Si

aprirà a Potenza venerdì 9 dicembre, alle 16, presso l’Auditorium dell’Immacolata presso

l’Ostello Parco del Seminario con un intervento di Giuseppe Lupo, docente ordinario di

Letteratura italiana della Cattolica, dopo i saluti portati dall’Arcivescovo metropolita mons.

Salvatore Ligorio. Seguiranno gli interventi di Valeria Verrastro e Donato Verrastro

dell’Università della Basilicata, rispettivamente su Il sostegno delle Diocesi di Potenza e

Marsico all’Università Cattolica: le iniziative dei vescovi e del laicato e L’Università

Cattolica e i corsi per le professioni sanitarie in Basilicata. Tracce per un primo profilo

storico.

In margine alla sessione potentina del convegno, verranno presentate anche la

mostra “Armida Barelli – Nulla sarebbe stato possibile senza di lei”, curata dall’Istituto

Giuseppe Toniolo e un’esposizione di documenti dell’Archivio storico dell’Arcidiocesi di

Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo a cura di Valeria Verrastro e Michela Ginnetti.

Sabato 10 dicembre a Matera, sempre alle ore 16, seguirà la seconda sessione

del convegno presso la sala della Camera di Commercio della Basilicata in via Lucana, 82.

Dopo il saluto del Vicario generale dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, mons. Biagio

Colaianni, del Presidente dell’Associazione per la Storia Sociale del Mezzogiorno e

dell’Area mediterranea, Bruno Pellegrino e del Presidente del Centro Carlo Levi,

Lorenzo Rota, seguiranno tre interventi: i primi due saranno tenuti da due membri

dell’Associazione per la Storia Sociale del Mezzogiorno e dell’Area mediterranea,

Carmela Biscaglia, che relazionerà su L’Università Cattolica e la Diocesi di Tricarico negli

anni 1930-1960: P. Agostino Gemelli, il vescovo Raffaello delle Nocche e mons. Angelo

Mazzarone ed Ezio Lavorano che parlerà su Il sostegno economico dell’Arcidiocesi di

Acerenza-Matera e delle Diocesi di Melfi-Rapolla e di Venosa all’Università Cattolica negli

anni 1930-1940. Il terzo intervento è affidato all’archivista collaboratore DGA – Archivio di

Stato di Taranto Annunziata Bozza, che illustrerà La rete di sostegno delle giovani lucane

di Azione Cattolica all’Università del Sacro Cuore: il femminismo “oblativo” di Antonietta

Casavola Sersale.

I lavori delle due sessioni del convegno saranno introdotti dal saluto di Ernesto

Preziosi, dell’Istituto “G. Toniolo”, mentre a Giampaolo D’Andrea dell’Università della

Basilicata sarà affidato il coordinamento e l’intervento conclusivo.

La sessione convegnistica di Matera potrà essere seguita da remoto, tramite questo link:

https://meet.google.com/fqr-zcid-mhg

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.