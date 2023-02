Lungo il percorso della memoria: dalla” Caverna ” del Sole a quello dei cavamonti

Un cantiere atteso per Matera capitale europea della cultura 2019 che, per vari motivi, ha trovato attuazione e affidamento dei lavori nel 2023. Meglio tardi che mai, sopratutto se si tratta di luoghi della memoria da valorizzare e gestire (vero nodo di gran parte delle opere pubbliche) rispettando peculiarità e funzioni. Una scommessa in corso d’opera, insieme a quello che riguarderà le aree della Cava e della Serra del Sole alle prese con la verifica degli aspetti amministrativi ” in itinere” con la Regione Basilicata. Contano i fatti e quello che si riuscirà a realizzare in corso d’opera, rispettando – come è giusto che sia – l’integrità dei luoghi. E l’avvio del cantiere è stato salutato da una giornata primaverile proprio davanti alla ”Caverna” del Sole, come hanno precisato i due ricercatori della rivista ”Mathera” Francesco Foschino e Raffaele Paolicelli, che hanno presentato la ricostruzione di un calco del mascherone (sottratto da ignoti) posto davanti alla neviera.



Quando i lavori di restauro saranno terminati, insieme a quelli del ripristino dell’antico percorso dei cavamonti ( in dialetto z’quatàur) la fruizione dei luoghi sarà concreta. Ma occorre lavorare con pazienza, perchè- come esperienza insegna- le sorprese e i momenti di riflessione sul come procedere non mancano, quando si tratta di restauri. A parlarne il sindaco Domenico Bennardi, gli assessori Tiziana D’Oppido (Cultura e Sassi), Sante Lomurno (Lavori pubblici) e Maria Pistone (Patrimonio), l’ingegnere Emanuele Lamacchia Acito e il geometra Piero Rizzi. E sul cantiere è arrivato anche il consigliere Francesco Lisurici, che in tanti – dopo l’ingresso nella maggioranza- hanno ribattezzato ”assessore con delega interassessorile” ma senza portafoglio… In cantiere, è il caso di dire, e in attesa di evoluzione la sua situazione. Ma conta la volontà di fare come ha scritto nel ”Patto per la città”.



L’area della Cava del Sole, lungo la vecchia statale ” Appia”, all’ingresso di Matera, si arricchirà – del resto- di un itinerario turistico della memoria che comprende il complesso rupestre medievale della ” Cripta del sole” e il sentiero dei cavamonti dell’antico tratturo di San Gregorio. Sono gli obiettivi del progetto di restauro e recupero promosso dall’Amministrazione comunale, che prevede un investimento di 500.000 euro. finanziato con risorse rivenienti dal programma di ” Matera capitale europea della Cultura 2019”. Gli interventi, che avranno una durata di 240 giorni. Per l’occasione è stato fatto il punto sui lavori, cominciati nelle scorse settimane, per la riqualificazione del ”Parco delle Cave” settecentesche per un 1 milione di euro, finanziato con risorse del Contratto istituzionale di sviluppo attivato con Matera 2019. E qui è auspicabile che l’intervento possa essere ”organico”, visto che ci sono ”particelle” di privati – alcune degradata-che dovrebbero entro a far parte della riqualificazione. Il sindaco Domenico Bennardi ha auspicato che con l’apporto della Regione si possa arrivare all’acquisizione di quelle aree. E qui è necessaria una conferenza di servizi e l’avvio di un confronto con i privati. Acquisizione, espropri? Spetta agli ”addetti ai lavori” ripiegarsi sulla materia anche per evitare contenziosi, che hanno costellato la vecchia statale 7 ”Appia” . Ne siamo ricordo e rammarico per quanto in passato si sarebbe potuto fare, per mancanza di buon senso, si sarebbe potuto fare e non è stato fatto.



” Lavori di sistemazione delle pertinenze della Cava del Sole”

Il progetto prevede la realizzazione di lavori di restauro e valorizzazione di alcune importanti emergenze architettoniche e monumentali che corredano la Cava del Sole (il più ampio contenitore culturale outdoor della città di Matera, destinato a manifestazioni concertistiche estive).

In primis sarà restaurata e resa accessibile la Cripta del Sole (da cui deriva il toponimo della Cava); si tratta di un piccolo complesso rupestre medievale in cui oltre a ritrovare alcuni caratteristici componenti di siffatte architetture (la cisterna scavata nella calcarenite col sistema di canalizzazioni per la raccolta dell’acqua piovana, una edicola votiva con la testa di un angelo con le ali spiegate, una figura maschile a rilievo sulla roccia con abito settecentesco, un calice a rilievo sovrastato da un sole con lineamenti umani adorato da due angeli genuflessi) vi è un elemento che impreziosisce e rende suggestiva la visita di tale spazio ipogeo: si tratta di un bassorilievo scolpito nella volta lapidea dell’ambiente centrale che raffigura uno stupendo sole dalle sembianze umane dotato di lunghi raggi gemmati.

Il secondo intervento che verrà eseguito è il restauro e ripristino dell’antico tratturo di San Gregorio che risaliva dalla cava del Sole alla parte inferiore della città, consentendo così il trasporto dei tufi appena cavati utilizzati nelle edificazioni settecentesche cittadine. In particolare verranno eseguite due nuove opere consistenti in una passerella aerea in acciaio corten ed una scalinata inferiore in tufo che consentiranno di riannodare la trama viaria rimasta interrotta da molti decenni a causa del crollo/rimozione di tali due tratti dell’antico percorso. La ricostituzione della funzionalità del tratturo di San Gregorio, al di là del valore testimoniale, assume una importanza strategica nell’ambito della mobilità di accesso alla Cava del Sole in quanto consentirà di ottenere un collegamento diretto (pedonale/ciclabile) da alcuni importanti e contigui snodi viari (stazione FAL di Matera Nord, Mulino Alvino, via del Timo).

Sono previste inoltre l’esecuzione di lavorazioni minori inerenti la riqualificazione di alcuni spazi esterni di corredo con impianto di essenze autoctone della Murgia e l’installazione di pannelli e totem bilingue informativi ed esplicativi sia della viabilità che delle emergenze monumentali; completeranno l’allestimento degli spazi esterni alcuni elementi di arredo urbano appositamente disegnati per la Cava del Sole.

Il progetto realizzato dall’ing. Laura Montemurro (libero professionista) ha previsto un investimento complessivo di €.500.000,00 rivenienti da fondi di cui alla Legge 208/2015 – comma 345 (“Matera capitale europea 2019”) di cui €.338.000 per lavori ed €.162.000 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale. La durata dei lavori è stabilita in giorni 240 l’appaltatore è Co.Ge.Ci.S. s.r.l. da Matera mentre la direzione dei lavori e le connesse funzioni esecutive saranno svolte dai tecnici comunali. La consegna dei lavori è stata fissata al giorno 16 febbraio 2023.