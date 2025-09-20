Lunedì, un giorno di scuola perso alla Pascoli di Matera causa lavori pubblici

L’Amministrazione Comunale di Matera ha reso noto, oggi, “che la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli” di via Parini/via Lazazzera resterà chiusa nella sola giornata di lunedì 22 settembre 2025.” Specificando che “La decisione è stata presa per consentire i lavori di ripristino del percorso di accesso all’ingresso centrale dell’edificio scolastico. Tali interventi potrebbero comportare situazioni di rischio e non garantire la piena sicurezza della popolazione scolastica. La chiusura si rende quindi necessaria per tutelare l’incolumità degli studenti, del personale e della cittadinanza.” Bene. Immaginiamo la felicità delle famiglie che vanno al lavoro e che devono organizzarsi per la custodia dei propri pargoli per questa giornata di “vacanza” imprevista e comunicata lastminute, quando l’hanno appreso. Certo, meglio la chiusura a garanzia della sicurezza di alunni e personale scolastico, che il rischio che qualcuno si faccia male. Ma c’è sempre quella famigerata domanda che ostinatamente nasce spontanea e che si sarà palesata nella mente delle famiglie ed anche del personale della scuola, ad iniziare dalla dirigente scolastica in questione: ma questi lavori di manutenzione all’edificio scolastico non si potevano effettuare durante l’estate? Quale mente sopraffina li ha programmati in modo tale da farli ricadere all’inizio dell’anno scolastico? E si perché, nell’istituto in questione, questi lavori sono in corso sin dal primo giorno di scuola. Creando non poco disturbo al regolare svolgersi delle lezioni, con il rumore assordante degli attrezzi adoperati e la polvere sollevata dal loro uso che avrebbe spesso costretto a tenere chiuse le finestre delle aule per evitare di farla inalare ad alunni e docenti. Persino il certosino lavoro di programmazione scolastica effettuata all’inizio di ogni anno scolastico dagli organi dell’Istituto, con il dosaggio dell’anticipo o il posticipo dell’anno scolastico di quei giorni necessari a garantire l’equilibrio tra il numero di giornate di frequenza minime con le vacanze, va a farsi benedire. Ma tant’è. E sebbene ogni intervento di manutenzione è benvenuto a fronte di risorse assolutamente insufficienti rispetto allo esigenze, è quantomeno banale pretendere dalle amministrazioni competenti alla loro esecuzione -in questo caso il Comune- che essi vengano programmati in tempi e momenti che non confliggano con il normale svolgimento delle attività dell’anno scolastico.

E a proposito della sicurezza strutturale delle scuole italiane, proprio qualche giorno fa, è stato presentato -nella sala stampa della Camera dei deputati- da Cittadinanzattiva, il suo XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola” (scaricabile a questo link) redatto alla luce dei dati 2024/2025 presenti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, che non è proprio rassicurante. In esso si rileva che: “Sono 71 i crolli registrati tra settembre 2024 e settembre 2025, ancora in aumento rispetto al 2023/24 quando ne erano stati rilevati 69. Un dato che, legato a quello degli infortuni occorsi nel 2024 agli studenti e certificati dall’INAIL – 78.365, +7.463 rispetto all’anno precedente – mette in evidenza chiaramente quanto ancora ci sia da fare sul fronte della sicurezza dei nostri edifici scolastici. Le cause sono in gran parte da ravvisare nella vetustà degli edifici, visto che ben la metà di essi ha circa 60 anni e il 49% è stato costruito prima del 1976, antecedente quindi all’entrata in vigore della normativa antisismica. ” Tra le proposte formulate dall’associazione c’è anche quella di “investire in impianti di condizionamento/ventilazione in tutti gli ambienti scolastici a partire dagli asili nido” per far fronte ai cambiamenti climatici, quanto mai opportuna. E con una valutazione di risorse necessarie a regime, oltre quelle programmate con il PNRR: “Occorre stanziare –si legge– fondi adeguati e strutturali (almeno 3 miliardi per ciascun triennio), sulla base delle indicazioni emerse dall’Osservatorio nazionale dell’Edilizia scolastica.” Magari. Ma come ben sappiamo, vi sono sempre altre priorità -per chi governa- rispetto alla scuola. Ed ora, per giunta, anche per quella urgente dell’armarsi… per poi forse anche partire. E la scuola, come la sanità, possono bene attendere. Per chi volesse, questi i dati riguardanti la Basilicata del predetto rapporto: Cittadinanza Attiva-Dati Basilicata_XXIII Rapporto sicurezza scuole 2025 : 589 i casi di infortuni di studenti (dati INAIL), 42 le sedi scolastiche munite di impianto di condizionamento/ventilazione su 938, su 552 scuole statali solo 152 hanno la certificazione di agibilità statica e 146 quelli con il certificato sulla prevenzione degli incendi. Siamo messi bene! Per quanto riguarda i 73 milioni per la Basilicata del PNRR, sono stati destinati alla realizzazione di 5 nuovi asili nido, 40 nuove mense e 46 interventi su palestre.