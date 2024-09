Lunedì, seduta consiglio comunale di Matera (esame interrogazioni e mozioni)

Il presidente del consiglio comunale, Maria Cristina Visaggi, ha convocato per lunedì 23 settembre, alle ore 16 nella sala “Pasolini” di via Sallustio, la massima assise in seduta straordinaria, l’eventuale seconda convocazione è fissata alle ore 16 di mercoledì 25 settembre, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni:

a) Interrogazione a firma dei consiglieri Toto, Morelli e Fragasso avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per l’insediamento a Matera della sede distaccata del Centro di sperimentazione di cinematografia per la realizzazione del Polo formativo europeo di ricerca e produzione audiovisiva”.

b) Interrogazione a firma dei consiglieri Toto, Morelli e Fragasso avente ad oggetto: “Ritardi per le procedure di gara dei lavori di riqualificazione dell’immobile destinato ad ospitare la Casa del Cinema di Matera”.

c) Interrogazione a firma de consiglieri Toto, Morelli e Fragasso avente ad oggetto: “quali determinazioni urgenti per la gestione del Museo demoetnoantropologico – Matera (MU. DEA. M.).

d) Interrogazione a firma dei consiglieri Toto, Morelli e Fragasso avente ad oggetto: decreto n.135/2024 incarico dirigenziale ad interim del settore legale.

2. Mozione a firma di diversi consiglieri avente ad oggetto: “Mozione per il rilancio della Biblioteca Provinciale “T. Stigliani” di Matera”.

3. Mozione di indirizzo a firma di diversi consiglieri comunali (Carlucci, Stifano, Losignore, Caldarola, Paterino, De Palo T. e Pilato) avente ad oggetto: “Sperimentazione del PUMS con implementazione delle Zone 30 e del Pedibus nel Comune di Matera”.

4. Comunicazioni:

• D.G.C. n. 278/2024 del 25/07/2024 Prelievo dal Fondo di Riserva per € 25.000

• D.G.C. n. 300/2024 del 14/08/2024 Prelievo dal Fondo di Riserva per € 16.772,56.

• D.G.C. n. 323/2024 del 16/09/2024 Prelievo dal Fondo di Riserva per € 3.520.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo: https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.“