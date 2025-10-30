Lunedì, nuova seduta del Consiglio Comunale di Matera (Elezione Toto e altro). Rebus opposizioni.

Il Consiglio comunale di Matera è stato convocato “in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 15:30 di lunedì 3 novembre 2025 e di 2^ convocazione alle ore 15:30 di mercoledì 5 novembre 2025, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio” con al primo punto dell’ordine del giorno sempre, l’irrisolta questione della “Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio)”. Vedremo se questa sarà la volta buona per assegnare lo scranno al consigliere Augusto Toto, il candidato già votato in due precedenti scrutini senza che avesse raggiunto il quorum richiesto dei due terzi. Ricordiamo che anche nel terzo scrutinio è necessario raggiungere la stessa maggioranza, non più necessaria dalla quarta votazione. Come abbiamo visto, in questa specifica vicenda, il boccino è nelle mani delle opposizioni che, ammesso e non concesso che rimangano compatte, potrebbero decidere di far mancare ancora una volta il numero legale e complicare un esito che è parte determinante degli equilibri trovati in una maggioranza che è stata (e probabilmente ancora lo è) un work in progress. Cosa faranno? Garantiranno il numero legale questa volta? Si acconceranno a togliere le castagne dal fuoco al Sindaco Nicoletti e fargli così trovare definitivamente la quadra alla sua tessitura (per sottrazioni dall’opposizione) per togliere la zoppia alla sua famosa anatra? Si acconceranno a far passare un Presidente non concordato con l’intero Consiglio? O continueranno a rivendicare che ciò avvenga, almeno per cortesia istituzionale? Vedremo, cosa decideranno di fare.

Tornando all’ordine del giorno, a differenza della precedente seduta consiliare, questa volta vi sono anche una serie di altri argomenti. Eccoli: “2. Mozione a firma dei consiglieri Draicchio e Lisurici avente ad oggetto: “Istituzione del Piano Comunale di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) – (Prot. n. 0100669/2025 del 02.10.2025)”; 3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Domenico Bennardi) avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale e mobilità elettrica e sostenibile per gli studenti delle scuole di Matera” – (Prot. n. 0106086/2025 del 15.10.2025); 4. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Saverio Tarasco) avente ad oggetto: “Programmazione PO FESR 2021–2027 – stato di attuazione e indirizzi strategici per la città di Matera” – (Prot. n. 109463/2025 del 23.10.2025); 5. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 111/2025 del 19 settembre 2025 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 n. 10. Approvazione ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”; 6. Surroga componente della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari; 7. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri comunali avente ad oggetto: “Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”; 8. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Grieco Francesco Paolo avente ad oggetto: “Istanza di presentazione ordine del giorno in Consiglio comunale in merito alla sentenza del TAR Basilicata del 21 luglio 2025- n.00414/2025 REG.PROV.COLL.- 0089/2025 REG.RIC., concernente l’insediamento di un impianto biometano nella zona industriale La Martella- Matera”; 9. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Tarasco Saverio avente ad oggetto: “Richiesta di confronto pubblico e trasparente del Comune di Matera sull’ipotesi di sviluppo del nucleare in Basilicata, con garanzie di partecipazione democratica e priorità alle fonti rinnovabili”; 10. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino Angelo avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città” – (Prot. n. 0088087/2025 del 03.09.2025).” Come sempre, per chi non volesse/potesse seguirli in sede, i lavori del consiglio sarà possibile seguirli “in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”