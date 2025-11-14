venerdì, 14 Novembre , 2025
Lunedì, consiglio comunale su “Matera 2026: confronto e coinvolgimento del territorio nella co-progettazione e co-programmazione delle attività culturali”

La elezione del Presidente dell Consiglio Comunale di Matera viene messa in standby, e la massima assise cittadina si concentra -per il momento- sul completamento della discussione aperta alla Città su Matera 2026. E’ quanto si rileva dall’ordine del giorno a base della convocazione “in seduta straordinaria aperta alle ore 16:00 di lunedì 17 novembre 2025 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio” che prevede, al primo punto il completamento del “Dibattito avente ad oggetto: “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026: confronto e coinvolgimento del territorio nella co-progettazione e co-programmazione delle attività culturali”. E quindi, a seguire, due ordini del giorno che dovrebbe sancire l’orientamento finale del consesso. Uno “presentato nel consiglio del 10/11/2025 – Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Primo firmatario consigliere Domenico Bennardi.” L’altro, “presentato nel consiglio del 10/11/2025 – Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Primo firmatario consigliere Augusto Toto.” Come di consueto, si assicura che verrà “garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”

