Lunedì, consegna ufficiale nuovo plesso di via Bramante a Matera

Il sindaco di Matera Domenico Bennardi -lunedì 23 gennaio 2023, alle ore 11,00 – consegnerà ufficialmente le chiavi del nuovo plesso scolastico di via Bramante alla dirigente scolastica Mgda Berloco con una cerimonia che si terrà nell’anfiteatro della scuola alla presenza degli assessori comunali e dei vertici provinciali dell’autorità scolastica. “Il nuovo edificio, -si legge in una nota del Comune- completamente all’avanguardia per spazi ed impiantistica sarà da subito nelle disponibilità della dirigenza, che è già pronta per il trasferimento delle classi di scuola primaria e dell’infanzia. La scuola è dotata di un sistema di videosorveglianza, di isolamento termico e acustico ed è ad alta efficienza energetica con un impianto avanzato e innovativo, improntato alle attuali esigenze didattiche e organizzative (archivi, laboratorio multimediale, sala musica, palestra, mensa, spazi esterni e interni adatti allo svolgimento di eventi musicali, incontri, spazi a verde con frutteti e orti didattici). La struttura e gli impianti, dotati di sistema geotermico per riscaldamento e produzione di acqua calda, sono stati predisposti ad un eventuale futuro ampliamento, con un nuovo corpo di fabbrica idoneo a ospitare la scuola secondaria di secondo grado. Si chiude così una decennale vicenda complessa e tribolata.”

