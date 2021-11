Lo stato di agitazione con conseguente giornata di sciopero”nazionale” per lunedì 8 novembre c’è e riguarda i lavoratori dei servizi ambientali, che comprendono anche raccolta e smaltimento dei rifiuti. La protesta, come riporta una nota congiunta del sindacato funzione pubblica della Cgil di Potenza e Matera fa riferimento al rinnovo di un contratto scaduto da 27 mesi e segue, come riportato il comunicato stampa, una istanza presentata da Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. Non sappiamo se ci sono margini per una sospensione e per un rinvio dello sciopero, con una convocazione delle parti. Sindacati e lavoratori comunque pronti a manifestare sotto alle Prefetture dei due capoluoghi. Per cui raccolta rifiuti normale nel finesettimana…



LA NOTA DEL SINDACATO

Lunedì 8 novembre sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali

Il Contratto Nazionale di Lavoro dei lavoratori dell’igiene ambientale è scaduto da ben 27 mesi. La rottura delle trattative si è consumata oltre che sul grave ritardo relativo al mancato rinnovo, anche e soprattutto sulle mancate risposte alle istanze presentate da FP CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI.

Non possiamo permettere che si mettano in discussione le tutele per lavoratrici e lavoratori, il sistema di relazioni industriali e la rappresentanza sindacale, che non si condividano strumenti contrattuali per migliorare le condizioni e i carichi di lavoro, ma che invece si voglia andare verso un modello di organizzazione del lavoro che comporta la precarizzazione e lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il Sindacato ritiene necessario modernizzare questo settore e andare verso un sistema che porti al ciclo integrato dei rifiuti, perché questo comporta benefici per tutti. Benefici che si concretizzano in crescita delle aziende, qualità ambientale e tariffe contenute per i cittadini.

Per convincere la controparte a discutere delle richieste del Sindacato, per lunedì 8 novembre è stato proclamato lo sciopero in tutte le aziende del settore dei servizi ambientali. L’astensione dal lavoro è indetta per l’intera giornata lavorativa.

Le lavoratrici e i lavoratori del comparto dell’igiene ambientale della Basilicata hanno deciso di dare corpo alla mobilitazione attraverso presidii che si terranno sotto le Prefetture dei due capoluoghi di provincia.

FP CGIL MATERA – POTENZA