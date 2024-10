Lunedì 7 ottobre, consiglio comunale di Matera, con subentro Amoroso al posto di Salvatore.

La presidente del consiglio comunale, Mariacristina Visaggi, rende noto di aver “convocato per lunedì 7 ottobre, alle ore 17.15 nella sala “Pasolini” di via Sallustio, l’assise in seduta straordinaria, l’eventuale seconda convocazione è fissata alle ore 16 di venerdì 11 ottobre, per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Cessazione dalla carica del consigliere Francesco Salvatore per accettazione della carica di assessore. Subentro di Marilena Amoroso e convalida alla carica di consigliere comunale ai sensi dell’art. 64, co. 2, del d.lgs. 267/2000.

2. Comunicazione delibere di Giunta comunale di prelievo dal Fondo di riserva:

a. D.G.C. n. 330/2024 del 23/09/2024 Prelievo dal fondo di riserva per € 3.989,40

b. D.G.C. n. 335/2024 del 26/09/2024 Prelievo dal fondo di riserva per € 6.500,00

c. D.G.C. n. 353/2024 del 03/10/2024 Prelievo dal Fondo di Riserva per € 21.000,00

3. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 – Art. 37 D.Lgs. n. 36/2023 – II integrazione.

4. Variante urbanistica per la realizzazione del Centro Comunale di raccolta “Matera nord” ubicato tra via mestieri del lavoro e via provinciale n. 6 (art. 19 comma 2 d.p.r. n. 327/2001. Delibera di c.c. n. 13/2021. Dichiarazione di efficacia.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo: https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.”