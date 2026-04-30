Lunedì, 4 maggio, Consiglio comunale di Matera con interrogazioni (3), mozioni (3) e OdG (4) vari.

Come scrivevamo, la nave va...quella dell’amministrazione comunale di Matera dopo aver superato il voto sul Rendiconto 2025. E procede anche l’ordinaria vità del Consiglio comunale in cui gli eletti, in genere di opposizione, avanzano interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno, su vari aspetti della vita amministrativa. E’ il caso della nuova seduta del consesso “convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di lunedì 04 maggio 2026 e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di giovedì 07 maggio 2026, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio)” Per questo adempimento obbligatoriamente posto al primo punto dei lavori sino a quando non verrà sciolto il nodo di chi lo dovrà fare, non giungono anticipazioni circa eventuali candidature depositate. Per cui si prevede che si soprassiederà come accade oramai da mesi. a seguire il punto “2. Interrogazioni: A. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Gestione sperimentale ultra-decennale degli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto e nello specifico: la chiesta rupestre dello Spirito Santo, il Palombaro Lungo, le concerie in grotta, i palmenti in pietra, le vecchie cantine e la Torre Aragonese; il bando di gestione resta un miraggio” – (Prot. n. 0020020/2026 del 03/03/2026); B. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quando il bando di gara per la gestione degli immobili destinati a bar e a servizi igienici nei pressi del Boschetto di via Gramsci” – (Prot. n. 0021630/2026 del 06/03/2026); C. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Compendio immobiliare di Piazza Marconi, gestione senza titolo da giugno 2021” – (Prot. n. 0021632/2026 del 06/03/2026); 3. Mozione a firma dei Consiglieri Toto e Schiavo avente ad oggetto: “Potenziamento del Corpo di Polizia Locale mediante l’utilizzo delle nuove facoltà assunzionali e finanziarie previste dal “Pacchetto Sicurezza”, (Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23)” – (Prot. n. 0033860/2026 del 13/04/2026);4. Mozione a firma dei Consiglieri Toto e Schiavo avente ad oggetto: “Richiesta di finanziamento regionale straordinario per il ripristino della sicurezza stradale nell’anno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” – (Prot. n. 0033928/2026 del 13/04/2026); 5. Mozione presentata nel corso della seduta consiliare del 13.04.2026 a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Antezza, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l’individuazione e la concessione, in comodato d’uso gratuito, di un’area comunale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, finalizzata alla realizzazione di un campo macerie permanente per l’addestramento delle unità cinofile, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza collettiva, l’efficienza operativa e la valorizzazione territoriale”; 6. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Rubino, avente ad oggetto: “Convocazione di un tavolo di confronto per la definizione di una soluzione stabile e condivisa per i venditori nei Sassi di Matera, con valutazione di una planimetria per l’organizzazione degli stalli, l’installazione di una copertura in legno e la definizione di Linee Guida per l’allestimento degli spazi” (Prot. n. 0016682/2026 del 19/02/2026); 7. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Bennardi, avente ad oggetto: “La prevenzione al suicidio come necessità sociale e sfida politica: istituzione di una rete cittadina di prevenzione e supporto psicologico” (Prot. n. 0024152/2026 del 16/03/2026); 8. Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Rizzi, Bennardi e Santochirico avente ad oggetto: “Adesione alla Campagna Nazionale “Mai Bandiera Bianca” contro la violenza sulle donne” (Prot. n. 0027575/2026 del 25/03/2026); 9. Ordine del giorno presentato nel corso del Consiglio Comunale del 30-03-2026 a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Schiavo, avente ad oggetto: “Istituzione Stroke Unit e potenziamento elisoccorso H24 presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera”; 10. Ordine del giorno presentato nel corso del Consiglio Comunale del 02-04-2026, a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Tarasco, avente ad oggetto: “Azioni di tutela del comune di Matera in ordine alla procedura di affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano e interlocuzione con la Regione Basilicata”; 11. Proposta n. 77/2025 del 01.12.2025 avente ad oggetto: “Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali – Aggiornamento”. Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.