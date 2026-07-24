Lunedi’ 27 luglio 8 ore di sciopero della Fiom Cgil per ricordare Michele Rago

Una giovane vita stroncata, quella dell’operaio Michele Rago di Brindisi di Montagna( Potenza) che ha destato rabbia e rammarico, ancora una volta, per l’ennesima morte sul lavoro al Sud, nel Paese, sulle quale il Governo- è un dato oggettivo- continua a far nulla. Tanti annunci su controlli, formazione, prevenzione e poco o nulla su sommerso, subappalto che sono tra le cause di incidenti e decessi tra operai italiani e stranieri. Lunedì 27 luglio la Fiom Cgil, come annuncia nella nota il segretario regionale Maurizio Girasole, ha indetto otto ore di sciopero nel comparto metalmeccanico in linea con quanto deciso a livello nazionale. E sollecita la Siemens Gamesa al rispetto degli impegni presi in materia di sicurezza. Che le Pale eolico alimentino il vento della sicurezza…



SIEMENS GAMESA

MORTE SUL LAVORO NEL COSENTINO: SCIOPERO IN TUTTI GLI HUB DELLA BASILICATA

La FIOM CGIL Basilicata ricorda Michele Rago, 23 anni, lucano di Brindisi di Montagna, e aderisce alla mobilitazione nazionale del 27 luglio.

La FIOM CGIL Basilicata esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Michele Rago, giovane operaio di soli 23 anni, originario di Brindisi di Montagna (PZ), morto nel Cosentino durante le attività di manutenzione di una pala eolica.

Michele lavorava per SPIE Wind, impresa in appalto per Siemens Gamesa presso un parco eolico di ERG. La sua morte colpisce l’intera comunità lucana e richiama, ancora una volta, l’urgenza di garantire condizioni di lavoro realmente sicure lungo tutta la filiera degli appalti.

È indispensabile fare piena chiarezza sulle dinamiche dell’incidente, sulle procedure adottate e sull’organizzazione del lavoro. Ma non basta invocare più controlli: occorre intervenire sul sistema degli appalti, che non può essere utilizzato per comprimere costi, tutele e responsabilità. Le esternalizzazioni devono riguardare attività effettivamente specialistiche e garantire gli stessi standard di prevenzione, formazione e sicurezza applicati ai lavoratori diretti.

La FIOM CGIL Basilicata sostiene la mobilitazione proclamata dalla FIOM CGIL nazionale e dal Coordinamento RSU Siemens Gamesa e chiede all’azienda di tradurre in atti concreti gli impegni assunti sulla riduzione degli appalti e sull’internalizzazione delle attività.

LUNEDÌ 27 LUGLIO: 8 ORE DI SCIOPERO IN TUTTI GLI HUB SIEMENS GAMESA DELLA BASILICATA

L’astensione dal lavoro sarà un segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Michele Rago e, insieme, una richiesta netta di cambiamento nelle politiche di prevenzione, sicurezza e gestione degli appalti.

Morire di lavoro nel 2026 è inaccettabile. Ogni lavoratrice e ogni lavoratore devono poter tornare a casa al termine del proprio turno. La sicurezza viene prima di ogni obiettivo produttivo e di ogni risparmio.

Maurizio Girasole

Segretario FIOM CGIL Basilicata

