Lunedì’ 22 settembre Sit in del Cub a Matera pro Palestina

Una barca stilizzata con le vele e lo scafo che fanno garrire la bandiera della Palestina per un invito a scendere in piazza contro il genocidio, lunedì 22 settembre, rivolto ai cittadini di Matera dalla Confederazione unitaria di Base. A darne notizia il segretario cittadino Antonio Nacci nell’ambito di una giornata di sciopero generale che coinvolte le categorie pubbliche e private dei lavoratori. La manifestazione, con inizio alle 17.30, si terrà davanti alla Prefettura con un impegno preciso, come riporta la locandina a tenere ” Giù le mani dalla Flotilla”, ” No al genocidio del popolo di Palestina” e una richiesta precisa con un ”Sì all’arrivo degli aiuti” per la popolazione vessata dai bombardamenti e della fame” e un invito stringente ” Fermiamo la guerra al popolo palestinese”.