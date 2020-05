Certo non si puo’ morire di economie sull’economia e le attività, con tutte le sicurezze del caso, vanno riaperte. Ma attenzione ai facili entusiasmi e alla voglia di stare insieme comunque si potrebbe commettere qualche leggerezza e i rischi di contagio potrebbero aumentare, come è accaduto e continua ad accadere in Lombardia nonostante le difese ‘’a spada tratta’’ di tutta quella parte- dalla politica all’economia al mondo dell’informazione- che ha tutto interesse che non ci sono responsabilità e irresponsabilità, nonostante le inchieste giudiziarie in corso. Franco Vespe, il nostro astronomo materano, dal suo laboratorio Vespestat continua a non darsi pace sui ritardi ormai ciclici dei picchi di decessi e contagi nella Lombardia, con gli inevitabili confronti con altre regioni. La Basilicata, per esempio, che veleggia intorno a zero, anche se qualcuno per protagonismo o imbecillità tira dentro anche i lucani contagiati al Nord. Padrone di disinformare con il deleterio effetto a catena che sappiamo. Vespe azzarda stime sul totale di decessi e contagi con i contributi del Nord, del centro e del Sud. Una graduatoria che lasciamo a quel che sarà. Il virus a corona, del resto, nonostante il discordante parere dei virologi sulla possibile attenuazione del covid 19 con il caldo, è in zona e basta poco perché passi di palla in frasca…



“Purtroppo l’altra sera – dice Vespe-non ho potuto darvi i dati sui decessi perchè il programma si era incagliato.Ma abbiamo risolto. Vi do quindi sia l’andamento dei contagi che dei decessi perchè possiate confrontarli. Si nota subito che ci sta un ritardo dei decessi rispetto ai contagi di una settimana. Cominciamo dalla Lombardia. Bisogna capire cosa è successo il 26 Aprile, con un ritardo di 6 giorni rispetto agli altri , per un II picco ben distinto dal primo. E’ davvero molto chiaro che c’è stata una recrudescenza dei contagi che non è gemmata dal picco primario. E’ la prova inconfutabile che la gestione del contagio non è stata affatto esemplare, al contrario delle dichiarazioni auto-assolutorie del suo Presidente. Non è affatto vero che l’amministrazione regionale della Lombardia ha gestito bene la pandemia. Se lo avesse fatto avrebbe evitato circa 5000 decessi in più. Sostanzialmente non si sarebbe avuta quella coda così lunga di infetti e decessi. Tuttavia francamente bisogna anche dire che la nottata per la Lombardia sta finendo e dovrebbe incrementare di pochi nuovi numeri i decessi. Infatti i dati hanno ormai quasi del tutto riempito le bi-campane. Abbiamo già detto che i contagi senza la Lombardia ha avuto un II picco cospicuo non ben distinto dal primo. Probabilmente –conclude l’astronomo- questo secondo picco generato dal Piemonte che, tuttavia, poi ha dimostrato di essere esemplare nella gestione della pandemia. Si vede chiaro che i dati senza Lombardia sono in lieve ritardo. La Lombardia dovrebbe concorrere al numero di decessi totale di soli altri 500 casi; mentre il resto dell’Italia dovrebbe tristemente contribuire con altri 1300 decessi, di cui 900 dovuti a Piemonte, Emilia e Veneto. Comunque con il modello delle bi-campana arriveremo a fine emergenza con decessi che arriveranno a circa 34.000’’. Per approfondimento contattate pure Vespe, vi risponderà.