Lunedì 15 giugno il quarto tour “Passeggiate alla riscoperta delle edicole votive cittadine”.

Il MUV Matera APS ETS, in collaborazione con TOURPASS Matera organizza passeggiate su percorsi guidati, tra racconti, aneddoti e leggende, alla riscoperta di un patrimonio che rischia di scomparire.

Le edicole votive rappresentano riflessi di storia e tradizione. Alcune sono vere e proprie opere d’arte mentre altre più semplicemente testimonianze di fede e memoria urbana.

Nella città di Matera l’associazione ha catalogato ben 116 edicole oggetto della pubblicazione, realizzata in sinergia con la casa editrice ANTROS “EDICOLE VOTIVE A MATERA- Arte, devozione e memoria urbana”.

Il MUV Matera organizza passeggiate culturali su cinque percorsi cittadini, nell’ambito delle quali verranno fornite informazioni e narrazioni a riguardo:

– CENTRO STORICO – PIANO

– SASSO BARISANO 1

– SASSO BARISANO 2

– SASSO CAVEOSO

– CIVITA

Saranno a disposizione dei partecipanti che lo desiderino, previo un modesto contributo spese, un pieghevole con mappa ed illustrazioni oltre ad un cappellino.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 12 giugno alle ore 18,30 in piazza Vittorio Veneto (fontana ferdinandea) Matera.

Partendo da via Lombardi, via Fiorentini, rione Vetere, recinto II Paradiso termina in

via Gradoni Sant’Antonio.

Passeggiata agevole, adatta a tutti, della durata di poco più di un ora.

Per aderire è necessario prenotarsi tramite:

WhatsApp 3287668861 o mail a info@muvmatera.it segnalando il numero aderenti e lasciando un recapito telefonico.

Calendario successive escursioni:

Lunedì 15 giugno

– Percorso SASSO CAVEOSO

Appuntamento ore 18,30 presso Palazzo Lanfranchi.

Partendo da via Bruno Buozzi, via Casalnuovo, vico San Leonardo, rione Malve, rione

Pianelle, piazza San Pietro Caveoso, via Bruno Buozzi, termina presso Palazzo

Lanfranchi.

Giovedì 18 giugno

– Percorso CIVITA

Appuntamento ore 18,30 pazza del sedile (angolo via Duomo).

Partendo da via Duomo, via Castelvecchio, recinto Annunziata vecchia, via Riscatto,

via San Potito, via San Giacomo termina in via Gradoni Duomo.

Per eventuali comitive precostituite (associazioni, scuole etc.) si potranno

concordare ulteriori escursioni.