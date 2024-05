Luna park in via Don Sturzo ? Più no, che sì

E del resto la sofferta esperienza ”sperimentale” dello scorso anno, tra via Don Sturzo- dove è un terminal bus, da aprire con un bando di gestione, quando saranno risolti gli arcinoti problemi amministrativi- e il rione Villa Longo ha lasciato non poche perplessità. Dal Palazzo di Città non ci sono segnali e nè tantomeno delibere, ordinanze, che possano far pensare a una riconferma in quegli ”angusti” spazi con tutte le problematiche logistiche e di sicurezza, evidenziate lo scorso anno. Al momento, così come pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune, c’è solo una ordinanza- a firma del dirigente Paolo Milillo- per un mini luna park- tra via Don Sturzo (area adiacente chiesa di S. Paolo, compresa tra Via Bramante e Via Cardone) dalle ore 7:00 del 22 Maggio 2024 fino alle 24:00 del 10 Giugno 2024. In concomitanza- come accaduto in passato- per la festa di San Gabriele. Per il Luna Park della festa della Bruna al momento nulla. Le giostre sono una componente della festa, che richiama soprattutto i giovani e non averle-salvo alternative dell’ultima ora, che oggettivamente non vediamo- è un pezzo del 2 luglio che verrebbe meno. Se ne era parlato già lo scorso anno, con l’avvio del cantiere di parco intergenerazionale tra piazza Matteotti e piazza delle Visitazioni. Via Don Sturzo rione Villa Longo fu un ripiego, con problemi e disagi oggettivi per viaggiatori e residenti. Nel frattempo non sono venute fuori alternative percorribili. Ridimensionare il numero delle attrazioni? Mah… Serve un’area attrezzata per ospitare gli spettacoli viaggianti: luna park, circo e via elencando. Spazi nel Prg, lungo l’asse commerciale Matera- Venusio ce ne sono. Se ne riparlerà, chissà, nel 2025. Nel frattempo…