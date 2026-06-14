Luna Park 2 luglio tra i rioni Lanera e San Giacomo. Le misure per il traffico

Le disposizioni, che ricalcano in linea generale quelle dello scorso anno, sono contenute in una ordinanza a firma del dirigente di settore e comandante della Polizia Locale, Paolo Milillo, in vista dell’arrivo, montaggio e attivazione dei Luna Park per i bambini sul versante alto del rione Lanera, area via Annibale di Francia, e le attrazioni per adulti con la filiera di paninoteche e similari al rione San Giacomo nelle adiacenze di via Enrico Fermi. La misura riguarda la disciplina della sosta e della circolazione veicolare per il montaggio e lo

stazionamento delle attrazioni viaggianti -Luna Park- https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27367993

IN SINTESI LE DISPOSIZIONI

 l’istituzione temporanea del divieto di transito sulla strada di collegamento tra il Rondò di Via AnnibaleMaria di Francia e Via Castello, dal 27 giugno 2026 al 05 luglio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 01:00 delgiorno successivo, eccetto veicoli autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande (c.d. Paninoteche)

ai quali sarà consentita la sosta a decorrere dal giorno 29 giugno fino al giorno 05 luglio 2026;l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, secondo segnaletica provvisoria,

dal 27 giugno 2026 al 05 luglio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del giorno successivo in:

-Via Enrico Fermi, con esclusione dei parcheggi ubicati in corrispondenza dell’ ingresso all’edificio scolastico e dell’area di sosta antistante la Chiesa di San Giacomo;



-Via Trabaci, tratto tra Via Enrico Fermi” e l’ingresso dell’Istituto Scolastico “Fermi”, limitatamente alla semicarreggiata in direzione centro città, eccetto veicoli autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande (c.d. Paninoteche) a decorrere dal giorno 29 giugno fino al giorno 05 luglio 2026;

 l’istituzione temporanea del divieto di transito, eccetto residenti di Via E. Fermi e strade limitrofe, nel periodo dal 27 giugno 2026 al 05 luglio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del giorno successivo in via Trabaci, tratto tra Via G. da Venosa e l’ingresso dell’Istituto Scolastico “Fermi”, limitatamente alla semicarreggiata in

direzione centro città, con deviazione del traffico veicolare proveniente da Via Mattei su Via G. da Venosa;

 l’istituzione temporanea del divieto di transito in Via Enrico Fermi, eccetto residenti, nel periodo dal 27 giugno 2026 al 05 luglio 2025, dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, con contestuale istituzione

temporanea del senso unico di marcia nella direzione da Via Trabaci a Via B. Croce;

 l’istituzione temporanea del senso vietato in Via Enrico Fermi all’intersezione con Via Benedetto Croce, dalleore 16:00 alle ore 01:00 del giorno successivo nel periodo dal 27 giugno 2026 al 05 luglio 2026