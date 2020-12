La domanda se la pongono ad Agna, come riporta il commento di Antonio Serravezza, ma anche nella zona Sud della città ed è la stessa degli anni passati. Il centro di Matera e le zone limitrofe con l’asse di via Annunziatella e un tratto di via Lucana sono ”illuminati” per il periodo natalizio, ma non si riesce a causa dei costi ad accendere le luminarie in una città estesa per una decina di chilometri e passa. E quest’anno, da quanto riferito dagli amministratori comunali nella conferenza stampa di presentazione del programma ” Natale Solidale”, le risorse finanziarie erano inferiori rispetto al passato. Del resto gli introiti della tassa di soggiorno, a causa delle limitazioni da covid 19, si sono ridotti all’osso se non proprio azzerrati.



Non abbiamo più nemmemo acceso i ”Lumen”, i 15 puntatori di luce di Matera 2019. Richiesta legittima quella che viene dalle periferie e dai borghi, aggiungiamo. Ma senza una programmazione, che coinvolga operatori economici e cittadini, si puo’ fare ben poco non solo a Natale, ma anche a Carnevale, Pasqua e per l’ Estate. Fuori idee, proposte a tutti i livelli. Matera ha bisogno di fatti e di concretezza, consapevoli che consegnamo agli archivi un anno il 2020, bisesto e funesto, con poche luci. Serve rimboccarsi le maniche e accendere la ”lampadina” del buon senso e della progettualità.



LA NOTA DI ANTONIO SERRAVEZZA

Anche gli abitanti delle periferie pagano le tasse eppure queste zone di Matera sono state completamente dimenticate anche a Natale. Una trascuratezza che denota l’assenza di ogni visione di sviluppo economico delle città nel suo complesso. L’amministrazione comunale sta già trascurando le periferie. La realizzazione di addobbi natalizi sfarzosi soltanto nel centro dimostra che a questa amministrazione, come per le precedenti, non interessa dare risposte concrete di ampio respiro, realmente incisive, ma soltanto apparire e farlo al centro della città. Le periferie continuano ad essere abbandonate a se stesse, trascurate, prive di attenzione. I problemi insoluti, in questi ultimi anni sono aumentati, nell’assoluta trascuratezza di che amministra e governa. Anche i nuovi amministratori si sono mostrati grandi soltanto in occasione della campagna elettorale e per lo più con spot e provvedimenti di ordinaria amministrazione, mancano di qualsiasi visione e spesso sono dettati da ideologie e strumentalizzazioni. Matera resta delusa. La città di Matera, che attendeva una discontinuità concreta rispetto al passato e non solo di facciata, una discontinuità che contenesse visione e capacità di programmazione, che ripartisse da una attenzione ai problemi reali, raccolta differenziata, resta ancora delusa. Le materane e i materani non possono essere divisi in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Tutte e tutti pagano le tasse e tutte e tutti hanno diritto di essere trattati allo stesso modo. Ritengo inaccettabile che nelle periferie l’amministrazione non abbia inteso realizzare alcuna iniziativa, il Natale di Matera deve essere un brand di tutta la città, affinché l’attrattiva di Matera sia articolata e diffusa, perché solo così si può restituire alla città piena funzionalità e un tessuto economico e commerciale ampio, capace realmente di produrre valore aggiunto.

N.B La foto del servizio è di Franco Antodaro