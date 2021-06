E’ un assaggio, se vogliamo, ma ci sono. Parliamone delle luminarie per la festa della Bruna 2021 che contrassegnano il percorso di via Duomo fino a piazza Duomo. Steli di luci in strada e rosoni nella piazza. Un segno di ripresa che fa guardare con fiducia all’anno che verrà. Vi invitiamo ad apprezzarle nel breve percorso che porta in cattedrale, la chiesa Madre, dove si venera la Santa Patrona con gli appuntamenti religiosi in programma. Per questo sfogliate la pubblicazione cartacea dell’Associazione ”Maria Santissima della Bruna” o consultate il sito web www.festadellabruna.it