Luminarie anche per i bimbi nella villa comunale di Matera
Hanno la forma fiabesca degli animali delle favole, come cervi e cerbiatti, e sono una attrazione per i piccoli della villa comunale di Matera. Più avanti al rondò dell’incrocio tra via Rosselli e via Annunziatella anche l’alberello. Buon Natale.