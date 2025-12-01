lunedì, 1 Dicembre , 2025
HomeCronacaLuminarie anche per i bimbi nella villa comunale di Matera
Cronaca

Luminarie anche per i bimbi nella villa comunale di Matera

Franco Martina
Di Franco Martina

Hanno la forma fiabesca degli animali delle favole, come cervi e cerbiatti, e sono una attrazione per i piccoli della villa comunale di Matera. Più avanti al rondò dell’incrocio tra via Rosselli e via Annunziatella anche l’alberello. Buon Natale.


Articolo precedente
Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo: uscire dalla nebulosa
Articolo successivo
Artigianato artistico…Al Presepe vivente si comincia da tre
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti