Si potrebbero ripristinare e accendere per le feste natalizie? Quanto costerebbe? E chi accollerebbe l’onere della bolletta? Parliamo dei 15 puntatori di luce del progetto ”Lumen” che ha illuminato l’anno di Matera da capitale europea della cultura. Un anno passato in archivio come la luce di quelle luminarie della tradizione dislocati in città. Ormai la loro luce è fioca, come quella lampadina rossa intermittente nel rosone dell’aiuola all’incrocio tra via Dante e via Don Sturzo, o è spenta del tutto come in altre zone della Città dei Sassi. Facevano parte del progetto ”Lumen”, contenuto nel dossier di candidatura, e attuato dall’Open Design School con uno sponsor nazionale come Enel. Progetto ormai chiuso, dopo le luci di quell’annata sfavillante, e oscurato dal clima quaresimale del 2020 sia per la Fondazione (in attesa di rilancio) che per il virus ”covid” a corona marchiato 2019.Per ora sono lì. Non sono stati rimossi. Potrebbero servire per augurare un anno di luce e prosperità a una comunità e a una economia che ne hanno davvero bisogno. Un ”lampo” a Comune e Fondazione perchè ci pensino. Anche per l’anno che verrà.