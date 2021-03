Sabato scorso, Anna Magliocchino (pittrice, scrittrice) dalla Sardegna, dava la ferale notizia dell’abbandono di questa terra da parte di un grande amico della Basilicata ed in modo particolare di San Mauro Forte, avvenuta il giorno prima, citando una sua frase: “Nel sogno delle Stelle in campo azzurro e nel nostro Tricolore, la gioia di vivere dell’ Europa e dell’Italia, con la certezza che i loro figli migliori le sfide sanno di poterle affrontare e vincere, non da soli, ma tutti insieme… ” con la postilla: “Così esprimeva il suo Amore per il proprio Paese, il 2 giugno 2020, il Generale Sebastiano Licheri… A tutti noto con il nome sardo di TATANO, che ha chiuso gli occhi per sempre, sabato, 13 marzo 2021, alle 14:00… Ed io, in totale smarrimento, non riesco ancora a crederci…“.

Ed in molti abbiamo stentato a crederci. Un grande dolore per Anna, per i familiari e per i tanti che Tatano l’hanno incrociato seppure per poco nella propria vita, ma un tempo sufficiente a coglierne vivacità intellettuale, dinamicità, umanità, mitezza. Una bella persona, insomma, con cui era amabile sempre conversare. Ci consola il fatto che potremo sempre rinfrescarci la memoria su di lui rileggendo il bel libro dedicatogli nel 2004 dalla stessa Anna: “Tatano pilota“. Un testo in cui sono raccolte con delicatezza e affetto le vicende avventurose di un aviatore, di un uomo d’azione con una forte e determinata personalità fuori dal comune.

Ecco a seguire un ricordo tratteggiato da Mimì Deufemia che ci esime dall’aggiungere ulteriori parole su questa perdita, su questo ultimo volo senza ritorno del pilota Tatano, anche per evitare quel rischio adombrato dalla stessa Anna: “La perdita di una vita è troppo dolorosa per consentire rime e frasi di circostanza, in generale.” Pur senza volerlo.

LA SCOMPARSA DEL GENERALE LICHERI

di Mimì Deufemia

La scomparsa del generale Sebastiano Licheri, lascia un velo di commozione in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e morali.

Se ne è andato un signore nella forma e nella sostanza.

Un uomo colto, dall’aria rassicurante, ancorato alla sua terra, la Sardegna, e a valori che hanno modellato l’intera sua esistenza.

Passo svelto, iperattivo, con modi garbati era riuscito ad entrare nella sfera affettiva dei sammauresi.

Lo aveva fatto in maniera felpata, con intelligenza, consapevole della diffidenza che si nutre verso chi arriva da lontano.

Era solito fermarsi a parlare con tutti, animato dal desiderio di scoprire quello che accadeva nella comunità che lo aveva accolto.

Una persona dall’indole dolce e l’educazione ferrea.

Anche nel dissentire Tatano lo faceva con il candore e la mitezza di colui che mette il senso del rispetto prima di ogni altra cosa.

Spettatore attento e sensibile delle dinamiche sociali del paese.

Due episodi, alquanto significativi.

L’invito rivolto ai giovani durante un incontro a Palazzo Arcieri.

“In ognuno di noi, chi più chi meno, vi è un po’ di Ulisse. Può accadere di avvertire il desiderio di sfidare il mare in burrasca e la tempesta dei venti. Fatelo !!!”

E, poi, nel febbraio del 2006 l’omaggio alla comunità.

I voli acrobatici della pattuglia aerea del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare di Lecce, di cui era stato comandante.

Uno spettacolo inedito e irripetibile.La cappa di silenzio che regna nel paese rotta dal rumore dei motori di quattro aerei che coprirono il cielo sorvolando la Torre Normanna e i tetti dei palazzi baronali.

Pilota, Ufficiale di Stato Maggiore, istruttore, docente, pubblicista.

Una vita al servizio dello Stato e delle istituzioni.

Una vicenda umana, a tratti avventurosa, narrata mirabilmente nel libro che Anna Magliocchino, sua inseparabile compagna di vita, ha voluto dedicargli.

Tatano, figura poliedrica che racchiude la Storia dell’Aeronautica Italiana, quella della sua terra, la Sardegna, e dei Licheri, una grande famiglia costretta a fare i conti con le contraddizioni del secolo scorso.

Il padre, Francesco, ricco allevatore di cavalli da corsa, parte per la prima guerra mondiale, perde tutto. Al ritorno riparte da zero.

La madre, Antonietta Schirru, donna di alta moralità, impegnata a gestire le tragedie di famiglia a cominciare dalla fucilazione del fratello Michele.

Lo zio Bachisio comandante di battaglione durante la seconda guerra mondiale.

L’altro zio, Michele Schirru, primo antifascista condannato a morte dal Tribunale Speciale.

Un mosaico di storie vissute con intensità, e in alcuni casi, con eroismo.

Con la dipartita di Tatano i Licheri perdono un pezzo importante di questo mosaico.

I sammauresi perdono un amico, un pezzo del loro presepe.

Un presepe all’interno del quale Tatano era riuscito a conquistare un posto di prim’ordine.”