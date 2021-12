L’aveva annunciato un mese fa e piano piano l’edicola del ‘compagno’ Franco Schiuma in via Trabaci a Matera si sta svuotando, in attesa della chiusura, di pubblicazioni di vario tipo, riviste, giocattoli, espositori. ”Tutto al 50 per cento” per quanti avranno la pazienza di scegliere e trovare un inedito di qualche anno fa, scambiando quattro chiacchiere con il decano degli edicolanti materani , a metà tra il rammarico e la necessità di riposarsi a 75 anni vissuti intensamente.



E qui, ‘la moschea’ come è stata ribattezzata, è diventato un luogo di confronto e goliardia politica su fatti e misfatti della città dalla Prima Repubblica ad oggi o di dialogo interreligioso laico, tra coltri di fumo di ”MS’, sigari, pipe e un bicchiere di quello buono. Franco resiste e scambia quattro chiacchiere con penitenti, impenitenti, avventori e clienti di oggi. Un mondo è cambiato e per le edicole, sempre meno in città, diventate un bazar, è tempo di riconversione ma a patto che il BelPaese tiri campagne e progetti per promuovere la lettura. ” Leggere – dice Schiuma è una ricchezza per lo spirito, le coscienze e aiuta a far crescere conoscenze e spirito critico e il confronto” E il riferimento va alla mediocrità della gestione della cosa pubblica, con la scomparsa dei partiti, del dibattito interno ed esterno. Rimpianti per il vecchio Pci, nel quale ha militato, con un impegno preciso nella organizzazione dei viaggi dell’Amicizia a Mosca e San Pietroburgo e non solo. Bei tempi…



Franco Schiuma globetrotter ma i ricordi della militanza sono lì sul tavolo,con un medaglione di Lenin e un lavoro in terracotta di un ”compagno” della provincia che lo aveva modellato mentre teneva un comizio, quando Franco portava i baffi…” Altri tempi – ricorda- quando la lotta era dura e senza mezzi termini chiudevamo comizi e volantini con una frase lapidaria: fatti e non parole!” Ed è quello che chiediamo anche oggi. S’aggira a vacant, come si dice a Matera, a vuoto tra trasformismi, ipocrisie, opportunismi, giravolte del potere per il potere. Per Franco, che è anche cavaliere e grande ufficiale della Repubblica, l’edicola è una seconda casa che è stata un porto di mare, con tante storie e amici che cercano di rinviare il più possibile la chiusura di un luogo che resta un ”centro” di incontro, scontro e confronto anche al 50 per cento…Ma ci sono i nipoti, che reclamano nonno Francesco Paolo, preso da mille cose, ricordi di mille battaglie nel partito sopratutto, poi in liste civiche come con Matera Città Libera (insieme a Leonardo Pinto e altri) e con il Comitato per gli interessi del Cittadino di Matera e uno slogan per svegliare le coscienze ”Il Bue si è svegliato, riprendiamoci la città”. Una scommessa rimasta a metà e nè poteva essere diversamente nella città capitale del divano…nonostante le sollecitazioni di Nino, Franceschino, Stacchiuccio e altri ad andare avanti.