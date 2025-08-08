L’ultimo castellano di Miglionico…Il “barone” Scolletta

E il titolo nobiliare, pur non avendo peso nella Costituzione repubblicana,a Franco Scolletta spetta di diritto per essere stato l’ultimo residente a lasciare il maniero negli anni Novanta, insieme alla sua famiglia, che abitava a ridosso del portone, lungo la scalinata, che porta alla corte del castello del ”Malconsiglio” di Miglionico. E a conferma di quella lunga fase del vissuto, come ultimo abitante del castello, ci mostra la fotografia della prima comunione, insieme alla nonna, sull’uscio di casa. E’ la chiave di tanti ricordi, di altre famiglie, luoghi, consuetudini che segnavano la vita di quel maniero, prima che lo sfratto disposto dall’Amministrazione comunale, consentisse la riqualificazione di quell’antica opera di difesa ricca di storia, legata alla congiura dei Baroni, che viene ricordata con una rievocazione storica ogni 14 agosto.



” Il castello- dice Franco Scolletta-venne chiuso agli inizi degli anni Novanta, con lo sfratto di quanti risiedevano. Alcune famiglie ebbero un indennizzo, altre un alloggio nella zona nuova di Miglionico. Prima di allora ci abitavano -ricordo- le famiglie Scolletta, Marinaro, Consoli, Munno, Spada, Pizzolla. La nostra famiglia ci ha abitato da una generazione all’altra. Mio nonno ebbe quella casa negli anni Trenta,all’incirca, e lì nacquero gli Scolletta. Mio padre era Vincenzo e io sono stato l’ultimo castellano…Sono nato a Miglionico l’8 febbraio del 1975. E sono rimasto nel castello fino agli anni Novanta, fino allo sfratto. In cambio avemmo le case popolari in contrada Pila, però la famiglia per un po’ abitò ancora qua e tutte le sere stavamo insieme: si pranzava, si giocava. Ricordo un particolare. Non avevamo il riscaldamento, non c’era il camino, e mia nonna metteva sotto il tavolo la ”fornacella” lo scaldino . Mia nonna, Giuseppina Lopergolo classe 1910, preparava pasta fatta in casa, condita con ragù,e pane e pomodoro a volontà”. Naturalmente il cortile del castello, che non era pavimentato di chianche come è adesso, invitava a giocare . Mentre gli adulti erano sempre indaffarati,compresa la nonna, che era infermiera e faceva le iniezioni a tanta gente del paese.” Ricordo – continua Franco- che faceva sterilizzare aghi e siringhe mettendole a bollire sul fuoco, con acqua, e nell’astuccio di metallo che le conteneva. Quanti avevano bisogno di fare le iniezioni, per questo o quel motivo, venivano al castello ed era l’occasione per sapere le novità. Allora non c’erano web e social, ma il passaparola era efficace e puntuale su quanto accadeva in paese o altrove. Sul piazzale esterno si fermava la corriera della Sita e la curiosità di vedere chi arrivava prendeva un po’ tutti, soprattutto se capitava uno o una forestiera”.



L’ultimo castellano ha un ricordo ”pieno” di nonna Giuseppina che aveva la dote di saper togliere l’affascino, a persone colpite da malocchio o invidia. Preghiere, formule magiche e altro ancora servivano a liberare che avvertivano uno ”strano malessere”. Ci voleva un po’ di tempo e lo ‘sfogo’ degli sbadigli di chi praticava l’affascino liberava via via i malcapitati. Credenze? Fatto sta che quella pratica liberatoria era accompagnato da ringraziamenti e con l’invito a portare un cornicino o un abitino. Ci fermiamo qui. Il resto è nella ampia ricerca antropologica di studiosi come Enzo De Martino, che vennero in Basilicata negli anni Cinquanta. Nonna Giuseppina era anche prodiga di regali con il nipote, tant’è che lo ripagava con una banconota da 500 lire, affinché le portasse della legna. ” Facevo quasi i salti mortali per soddisfare la richiesta- ricorda con un sorriso Franco Scolletta- perché con quei soldi mi compravo le bustine dei calciatori della Panini che costavano 10 lire l’una e riempivo l’album”.



E il castello, per la sua storia, nascondeva leggende e misteri,tra queste la carrozza d’oro di re Milone, che pare si trovasse nella cisterna del Castello. Fu un netturbino, calatosi in quell’androne buio, a cancellare ogni dubbio. Fantasie. La realtà era un’altra tra abitazioni, magazzini, laboratori di falegnameria e di persone come mest Eppa (Giuseppe) Pizzolla che, seduto davanti al portone di ingresso, chiedeva e ammoniva i ragazzi con un ”Addò va’ uaglio’?” Dove vai, ragazzo?” . Al castello arrivavano anche altre persone. Tra queste la gradita presenza del postino, Falcone Vito Antonio, che portava lettere, cartoline nella borsa di cuoio e veniva invitato a riposarsi offrendogli un bicchiere di vino. Al castello anche i vigili urbani Clemente e Giovanni, per notifiche ( era il caso dei certificati elettorali) o per il consueto giro di controllo nel paese. Sui muri a ridosso delle abitazioni c’erano gli anelli per legare gli animali e tra questi l’asino di nonno Luca, come ricorda Franco, che si riposava della fatica dei campi con della biada cosparsa davanti alla casa dei proprietari. Poi arrivarono le auto come la Fiat 128 bianca di famiglia, che Franco Scolletta conserva gelosamente. Altri tempi! E oggi? La rievocazione storica della congiura dei Baroni ( vi invitiamo a vederla) merita che l’ultimo castellano vi partecipi con tutti gli onori e in abiti ”acconci” al suo lignaggio. Orsù, alzate il ponte levatoio e annunciate il passaggio di messere il barone Rocco Scolletta e consorte. Miglionico 14 agosto anno di grazia MMXXV.



TRACCIA ARALDICA GLI SCOLLETTA? SONO BARONI

https://www.heraldrysinstitute.com/lang/it/cognomi/Scolletta/idc/865240/?srsltid=AfmBOoqEf9Y4jgFfFD9xzVnUmvXnzKEmXXHUO88wNLBpsB_QVlupSiSl

Scolletta

Italiano

Corona nobiliare ScollettaOriginaria di Napoli. Appartenne a questa famiglia lo storico Pietro, n. a Napoli il 23 gennaio 1775 e morto in esilio a Firenze l’11 novembre 1831. Scrisse, come è noto la “Storia del reame di Napoli” che va dal 1734 al 1825, oltre ad altre opere minori. Cadetto d’artiglieria nel 1796, dir. gen. dei ponti e strade nel 1812, fu maresciallo di campo nel 1813, consigliere di Stato nel 1814 e decorato del titolo trasmissibile di barone nel 1815. Da Donato, fratello di Pietro, discese un altro Donato, presidente di Sez. di Corte d’Appello, in favore del quale con RR. LL. PP. del 22 maggio 1904 venne rinnovato il detto titolo di barone. Questa famiglia è iscritta nel Libro d’Oro nob. ital. e nell’Elenco nob. col titolo di Barone (mpr.) e quello di nob. (mf.) nella persona di Donato, di Cesare, di Donato. Figli: Cesare, Maria, Immacolata, Bianca. Altro ramo. Antica e nobila famiglia di Messina. Il commendator G.B. di Crollalanza riporta la blasonatura di questa famiglia nei volumi del suo Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili …

IL PROGRAMMA DELLA CONGIURA DEI BARONI 2025

