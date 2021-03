Si intitola “L’ultima Notte”, Pav Edizioni, la prima esperienza letteraria di Roberto Vulpo fresco di pubblicazione appena lo scorso gennaio 2021.

Food Blogger (www.angolodellochef.it) per passione e autore lucano, classe 76, trasferitosi in Toscana oltre 20 anni fa.

“Oltre alla passione per la cucina ho avuto il desiderio di scrivere un libro che raccontasse il lato oscuro dell’amore; non quello a lieto fine o che si legge nelle grandi storie, ma quello insano e tossico in cui gli attori in gioco tirano fuori il peggio di loro“, dichiara l’esordiente scrittore.

Il libro è stato scritto una decina di anni e fu messo in un cassetto ma solo oggi, dopo essere stato contattato dalla Pav Edizioni, ha deciso di pubblicarlo anche grazie alle sollecitazioni della casa editrice.

Questo è “quel libro” in cui molti di noi si rispecchiano perché almeno una volta nella vita hanno vissuto una relazione tossica. Ma come spesso accade prendiamo coscienza sempre dopo e in questo caso la tossicità la comprendiamo a posteriori quando ormai è passato troppo tempo e siamo entrati in quel loop ossessivo per cui vogliamo cambiare a tutti i costi una persona per farla diventare esattamente come noi desideriamo. In tutto questo c’è insoddisfazione, spasmodica ricerca del piacere carnale per poter compensare la mancata comprensione mentale ma tutto ciò è soprattutto prova di quanto l’amore insano possa corrodere l’animo, facendo uscire la parte peggiore di noi .

Nel racconto si parla di un amico immaginario con cui il protagonista si confida trasmettendo immediatamente al lettore un’altalena di emozioni in cui si passa, per un niente, da momenti di delirante euforia a momenti di profondo malessere interiore.

In questo libro. conclude l’autore, ci sono altri due lucani che in qualche modo hanno contribuito alla sua pubblicazione.

La “Cover Model” in copertina Ippolita Calbi, che dopo aver letto una bozza del libro ne è rimasta profondamente colpita al punto da farsi immortale dal giovane talento fotografico di Roberto D’Aloia che, con il suo stile unico ed inconfondibile, è riuscito a ritrarre Ippolita cogliendo in Lei l’essenza più profonda de “L’Ultima Notte”.